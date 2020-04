Tudo sobre Terra Americana, o livro mais polémico do momento

Terra Americana

Muito de vez em quando há uma história que, para ser contada, precisa que os princípios do jornalismo sejam atirados para um copo misturador e feitos em papa. A história de Terra Americana constitui-se como um desses momentos. A notícia do seu lançamento foi, na verdade, precocemente atropelada por outra: que este romance é, na verdade, mais um prego no caixão de quem defende a diversidade de vozes na literatura como no mundo.Expliquemo-nos: Terra Americana (que, no original, se chama American Dirt) é um livro sobre uma mulher (Lydia) e o seu filho (Luca) que se veem obrigados a abandonar Acapulco fugidos quando toda a sua família é assassinada no jardim de casa por um cartel que os vai perseguir até ao fim do mundo.Quando o livro foi publicado no início do ano nos Estados Unidos, foi instantaneamente glorificado. Stephen King, por exemplo, considerou-o extraordinário. John Grisham foi bem mais longe: "Escrevo porque gosto de ler e há muito que uma leitura não me provocava tanta emoção. O enredo é inteligente e imprevisível. A mensagem é oportuna sem ser política. As personagens são violentas, bondosas, sádicas, frágeis e heroicas. É um livro autêntico."A autenticidade do livro foi, contudo, aquilo que o pôs a aguardar julgamento debaixo da guilhotina. É que, assim que o leitor comum começou a olhar para esta história (que começa em Lydia e o seu filho mas acaba em todos quantos migram anualmente à procura da sobrevivência nos Estados Unidos, incluindo aqueles que nunca chegam), detetou-lhe alguns problemas, o primeiro dos quais é que a autora, por não ser mexicana, não teria autoridade para contar a história de uma mãe e de um filho mexicanos. A história não poderia, assim, ser autêntica.Ao mesmo tempo que exultava pelo entusiasmo com que outros escritores recebiam o seu livro e era convidada por Oprah para o seu Clube de Leitura (o que, como se sabe, catapulta qualquer livro nos Estados Unidos para a estratosfera das vendas), Jeanine via-se a braços com a crítica. E é curioso perceber como grande parte da promoção que tem feito tem sido num tom de justificação (de resto, a escritora - que se diz "metade latina" ou "latina branca" em algumas entrevistas - dedica as últimas páginas do romance a explicar porque decidiu contar esta história): garante que sempre se interessou pelas questões da injustiça e da imigração, que leu tudo e viu todos os documentários que havia para ver, que fez muitas entrevistas e que foi a muitas casas de acolhimento.Alguns leitores e muitos autores latinos e mexicanos não lhe perdoam, contudo, a prepotência de escrever sobre uma vida que não conhece, de usar termos e expressões que um migrante mexicano não usaria, de se querer apropriar dos temas que, a seu ver, lhes são exclusivos. "Fico triste que se sintam assim. Sei que cometi erros. Fiz cinco anos de pesquisa para tentar não cometer erros. E também acho que essa não é a resposta de todo o universo de escritores latinos e mexicanos. Recebi muito apoio de alguns."Sandra Cisneros, autora de A Casa da Rua das Mangas e distinguida pelo governo norte-americano com a Medalhas das Artes, esteve nesse grupo. Sobre Terra Americana disse: "Este livro não é apenas o grande romance americano. É o grande romance de las Americas. É o grande romance do mundo! É a história internacional dos nossos tempos."Os críticos, contudo, não a pouparam – e Jeanine, como acabou por confessar já em entrevistas, também não se preparou para isto. Demonstrou-o, por exemplo, quando partilhou nas redes sociais uma fotografia do jantar de lançamento do livro em que como centros de mesa havia vasos com arame farpado, para lembrar a capa do livro, ou quando partilhou uma fotografia de uma fã que tinha ilustrado as unhas com o mesmo arame farpado. Com aquilo que pareceu honesto arrependimento, a escritora já lamentou as duas falhas. Quanto às dúvidas sobre se deveria ter escrito este livro não sendo mexicana, diz que também as teve, mas que alguém tinha de o escrever.De Jeanine Cummins• Ed. Leya