Os seus discursos davam sempre uma boa manchete e foi por isso que muitos daqueles que compõem o último lançamento da coleção de literatura de humor de Ricardo Araújo Pereira para a Tinta da China foram transcritos por jornalistas para serem reproduzidos nas suas publicações. É assim que temos acesso à arte de discursar em qualquer ocasião por um dos maiores humoristas americanos - não há registos áudio destes momentos e, também por isso, se adensa hoje o mito em torno de como soaria a sua voz.Depois de analisar Discursos, de Mark Twain, tirámos conclusões e reunimos as cinco regras fulcrais para que possa ser (quase tão) bem-sucedido.A ofensa pode ser apenas uma sugestão, mas o impacto será sempre maior se for ostensiva. Pode suceder o caso de ficar a tentar esquecer aquele dia nos dois anos seguintes e de, mais de 20 anos depois, perceber que era afinal um discurso "tão bom como os melhores".Foi o que aconteceu quando Twain falou num jantar organizado pela direção da revista Atlantic Monthly, encarnando um mineiro de província que tinha acolhido em sua casa três dos maiores vultos literários da época: Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow e Oliver Wendell Holmes teriam bebido ao ponto de criar uma zaragata enquanto recitavam alguns dos seus versos mais famosos. O mineiro descreveu-os: um era "um fulaninho maltrapilho", outro "tinha papadas pelo pescoço abaixo que lhe chegavam à pança"; o último era "como se usasse no toutiço uma peruca feita de escovas".O jantar estava carregado de elogios mútuos, mas este mineiro declarou: "Não fui feito para conviver com literatos."Aproxime-se do poder como se fosse natural para si - como é para tanta gente - pedir-lhe favores. Mark Twain queria defender os direitos de autor no Congresso dos Estados Unidos, mas os únicos que podiam lá discursar eram ex-governantes ou aqueles que tivessem a "gratidão formal do Congresso".O escritor foi direto e dirigiu-se (jocosamente) ao "tio Joseph" - o presidente da Câmara dos Representantes: "Conceda-me a gratidão formal do Congresso. Não espere pelos outros - não há tempo; conceda-me a gratidão pelo seu punho e o Congresso que ratifique mais tarde." Era uma carta, mas estamos certos da eficácia desta técnica também num discurso.Nem todos vivemos histórias moralizantes, mas isso não deve impedir-nos de dar lições de moral. Conte uma história engraçada, como aquela que ele contou, sobre uma ida ao teatro com umas botas apertadas, e remate com: "E que isto vos sirva de lição, embora eu não saiba ao certo qual a lição a extrair desta história; vou deixar-vos a meditar sobre o assunto."A não ser que seja corajoso. Se der por si a discursar no meio de uma sala comprida e estreita é legítimo querer dar o discurso por terminado ainda antes de começar. Mesmo que seja o homenageado. "Numa sala deste género, dou por mim a virar-me para um lado e para o outro, e portanto, em momentos alternados, tenho parte da assistência nas minhas costas. Nunca devemos deixar que parte da assistência fique atrás de nós; nunca se sabe o que é que as pessoas vão fazer. E com isto me calo", disse, num jantar. É também uma ótima forma de evitar o discurso.É a regra de ouro. O método de Mark Twain para falar em toda a variedade de lugares e situações (desde teatros infantis ao Congresso, sem esquecer uma associação pelos interesses dos cegos) é escrever o texto de antemão e decorar a sua interpretação para que pareça espontâneo - um conselho sábio do "primeiro autor americano a escrever como os americanos falam", como escreve o ator Hal Holbrook na introdução do livro.• Tinta da china€24,90