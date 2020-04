Hospital de São João lança projeto para entreter os doentes internados

Começou por ser uma ideia dirigida aos doentes internados, que ficaram sem visitas. Para que se pudessem entreter, e comunicar, sem saírem da cama. Mas depressa se estendeu a todos os que estão em casa, sobretudo àqueles em isolamento social.





Como uma mãe infetada, que tem de estar isolada da família. Como é que ela pode diminuir esse distanciamento? "Acompanhar as tarefas dos filhos a partir do seu quarto através de um interface tecnológico, como o Zoom ou o Skype, ou almoçando ao mesmo tempo também a ver a família", sugere Sara de Sousa.A terapeuta ocupacional é a coordenadora do projeto #ficaOcupadosaojoao , que se destina a ajudar estas pessoas na gestão do seu dia a dia, seja em casa, ou enquanto estão internadas. "São estratégias e recursos, à distância de um clique, para diminuir a ansiedade e estruturar o dia da forma mais saudável possível", diz à SÁBADO a especialista do Hospital de São João.O projeto foi desenvolvido em parceria com a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto e reúne cerca de 20 terapeutas ocupacionais e 50 finalistas da licenciatura deste mesmo curso. Foi desenvolvido no espaço de uma semana, e não só tem conteúdos de vários temas – como a gestão doméstica, o teletrabalho, o sono, a atividade física e até a espiritualidade –, como é direcionado para todas as idades."A pessoa pode ir até ao Louvre, ouvir uma rádio peruana, pintar uma mandala no telemóvel ou fazer uma aula de ioga online", diz a terapeuta ocupacional. Acede-se a partir do site do próprio hospital e também inclui um conjunto de informações sobre a Covid-19, como os mitos e os cuidados a ter.O nome do projeto vem na sequência do mote da própria pandemia, o "fica em casa". "A verdade é que o isolamento social é a verdadeira arma contra a Covid-19, mas nós não queremos que as pessoas fiquem privadas daquilo que gostam ou que é para elas importante fazerem", explica.E, acrescenta: "Daí que o objetivo seja passar a ideia que, embora seja impossível cumprirmos com tudo o que fazíamos antes, por força das circunstâncias, é preciso manter uma estrutura".