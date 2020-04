Ao meu terceiro dia de quarentena acordei num impasse: tinha que fazer algo que contribuísse para dar força a todos aqueles do meu país que naquele mesmo dia acordaram no mesmo desaforro que eu. Peguei na minha máquina fotográfica, a ferramenta que me permite expressar, e parti para a rua. Não foi fácil a decisão tomada, expus-me ao perigo que todos nós receamos.

Iniciei o meu caminho em Moscavide e terminei no Marquês de Pombal. Desloquei-me de metro, onde era inevitável a aproximação de todos os que viajavam nas carruagens, e logo ali se fez sentir nas expressões dos rostos o medo e fragilidade. Nunca antes experienciei algo como a sensação que então senti. Foi incrível o sentimento de união, compreensão e igualdade entre olhares.

Todos estes últimos anos o mundo, diz-se, evoluiu: os carros topo de gama, os telemóveis com um leque enorme de funções, máquinas que realizam tarefas diárias por nos... Agora que fomos travados numa guerra contra o invisível percebemos a importância que o tempo tem em nós como humanos. Algo nos veio relembrar tudo aquilo a que então tínhamos fechado os olhos, robotizados por um mundo que nos tornou automáticos. As famílias que encontram conforto no seio do amor, os políticos que se unem para combater esta guerra pela pátria, os trabalhadores que nestes dias nos providenciam bens essenciais, aqueles que se voluntariam a ir para a rua ajudar os que precisam e principalmente médicos e enfermeiros que sem duvida carregam a maior fatia de desespero, todos unidos para em conjunto Portugal vencer! Pobre e ricos colocados na mesma posição, finalmente entendemos a importância dos valores e não do valor!





É necessário que entendamos o trabalho individual que todos temos que fazer para que depois desta guerra consigamos manter o equilíbrio que então se faz sentir. Não esqueçamos a nossa casa, a mãe natureza, que lá fora dos nossos lares se fez florescer novamente! Os rios que agora correm mais limpos, as serras que se enchem de verde, os pássaros que se veem como à anos não se viam.

Está na hora de estabelecer prioridades e responsabilidades como habitantes deste nosso planeta. Finalmente compreendemos o que é ser humano. Juntos vamos ultrapassar esta guerra e vencer, como o povo forte que somos! Porque nós somos aquilo em que acreditamos, nós somos Portugal!