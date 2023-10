Jeanine Cummins e um livro de muito más memórias

"Um Golpe No Céu", obra de estreia da autora bestseller de "Terra Americana", é a história real do crime que destruiu a família Cummins, numas férias de primavera no Missouri. Chegou agora a Portugal.

Desde que escreveu Terra Americana, em 2020, sobre a vida de migrantes mexicanos a tentar cruzar a fronteira para os Estados Unidos, Jeanine Cummins entrou no carrossel do mediatismo e não mais de lá saiu. Em três anos vendeu mais de três milhões de cópias por todo o mundo. Nada do que fizera antes importou – o primeiro livro, Um Golpe no Céu, escrito em 2004 e agora editado em Portugal, passou abaixo do radar. Até agora.