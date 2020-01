ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de janeiro de 2020.

Todos os anos ouvimos falar dela no hemisfério norte: A Blue Monday, assim batizada pela empresa de viagens Sky Travel em 2005, é o dia mais triste do ano e acontece na terceira segunda-feira de janeiro. Nesse dia, diz a Sky Travel, a ressaca do Natal, as temperaturas baixas e o novo ano deixam-nos em baixo.Na sua manobra de marketing, a Sky Travel só considerava a tristeza. A pergunta que se impõe, contudo, é: e a segunda-feira mais difícil? Aqui não temos dúvidas: a segunda-feira mais difícil do ano é (pelo menos para muitos portugueses amantes do cinema) é a que se segue à noite dos Óscares.Marcada para a noite de 9 para 10 de fevereiro, a 92ª cerimónia de atribuição dos Óscares vai tornar a deixar-nos acordados até de madrugada. Nas próximas páginas dizemos-lhe tudo aquilo que precisa de saber para acompanhar a cerimónia. Ainda nesta dizemos-lhe o mais importante: que poderá acompanhar a cerimónia no canal FOX e no FOX Movies a partir das 23h30.