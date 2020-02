Os candidatos aos Óscares que pode ver no seu sofá (e de graça)

Os Óscares aproximam-se e, como sempre, há quem queira ver todos os filmes até à noite da cerimónia. Muitas vezes não há tempo ou horário para ir até ao cinema para ver os filmes e há mesmo produções que não chegam a estrear nas salas portuguesas. Mas já é possível ver muitos a partir do seu sofá e sem recorrer a ilegalidades.A Netflix, uma das campeãs nas nomeações desta edição tem, nada mais, nada menos do que sete filmes disponíveis (Marriage Story, O Irlandês, Klaus, I Lost My Body, The Edge of Democracy, American Factory, Life Overtakes Me).Mas o Youtube e o Vimeo também já têm alguns candidatos a vencerem um galardão dos prémios mais importantes do cinema ocidental. Confira todos os nomeados que são candidatos aos Óscares abaixo:In the AbsenceHair LoveKitbullUne Souer (Uma Irmã)Walk, Run, Cha-Cha

Walk, Run, Cha-Cha from The New York Times on Vimeo.

Brotherhood

Brotherhood | Film from Midi La Nuit on Vimeo.

Nefta Football Club

Nefta Football Club - Oscar®-Nominated Live Action Short Film (EN/FR/SPA) from Les Valseurs on Vimeo.

The Neighbor's Window

The Neighbors' Window - Oscar®-Nominated Live Action Short Film from Marshall Curry Productions on Vimeo.