Truques simples para arrefecer uma casa sem AC durante a onda de calor

Nos próximos três dias, Portugal vai enfrentar uma onda de calor com temperaturas máximas a rondar os 40ºC (prevê-se para Évora e Castelo Branco uma máxima de 44ºC, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera) e com mínimas sempre acima dos 20ºC. A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu vários conselhos à população, em particular aos mais vulneráveis, para que se protejam das temperaturas perigosas.