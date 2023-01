Humidade. Que manchas são estas?

A chuva que inundou várias cidades no País atingiu também as casas que escaparam às cheias. Só que, em vez de água, foram fungos que criaram bolor nas paredes e nos móveis. Até os famosos se queixam.

“Uma das minhas casas de banho tem humidade. Alguma maneira milagrosa de limpar ou evitar as manchas?”, perguntou no Instagram a influencer Pimpinha Jardim. Centenas dos 300 mil seguidores responderam que viviam o mesmo problema e apresentaram soluções. “Fiquei surpreendida com a reação”, conta à SÁBADO.