Diogo Rocha (o chef da foto que abre este artigo, vencedor de uma estrela Michelin com o seu restaurante Mesa de Lemos, precisamente no concelho de Viseu) é o anfitrião do Tinto no Branco, o festival literário que decorre (na sua 5.ª edição) no histórico Solar do Vinho do Dão de 6 a 8 de dezembro e que quer afirmar a cidade beirã como Destino Nacional de Gastronomia. Será lá a apresentação do seu novo livro, sucessor de Hoje, que editou em 2017, Queijaria do Chef: Guia de Queijos Portugueses.Justa Nobre é outra das convidadas ligadas à cozinha num festival que terá a gastronomia como temática principal, mas que não esquece os vinhos da região (num sub-evento em formato de feira, com provas e workshops vínicos com João Paulo Martins e Carlos Silva, chamado Vinhos de Inverno) e o seu património. Haverá, pois, espaços de degustação de sabores bem portugueses (e até um restaurante de nome Palace, a servir almoços e jantares ao longo dos três dias), entre mesas redondas com escritores, espetáculos de poesia, exposições, artesanato e até concertos: The Happy Mess na noite de sexta, dia 6, e Black Mamba, no sábado, 7, único momento pago do festival, com entrada a €5, que reverterá para uma instituição social.Depois de 2018 ter sido a edição mais internacional de sempre, o festival renova a sua reputação apresentando prestigiados nomes da literatura estrangeira, ao lado da lusófona, oferecendo aos visitantes uma oportunidade para conhecer os percursos de vida e histórias dos seus escritores de eleição. Lá estarão o inglês Jonathan Coe, que acaba de editar o seu novo romance, O Coração de Inglaterra, em torno do tema do Brexit mas repescando personagens as personagens de Rotter's Club e O Círculo Fechado, completando uma trilogia que funde a ficção com a história real do Reio Unido; a premiada escritora uruguaia (residente em Madrid) Carmen Posadas, considerada uma das melhores da sua geração; o cabo-verdiano Germano Almeida, Prémio Camões 2018 (ao abrigo da parceria com o festival cabo-verdiano Morabeza); e o jovem português Afonso Reis Cabral, cujo segundo romance, Pão de Açúcar, foi recentemente distinguido com o Prémio José Saramago.De regresso está também o "padrinho" do evento, Francisco José Viegas, e outros autores de relevo, como o também cabo-verdiano Samuel Gonçalves, Frei Bento Domingues, Mário Augusto (o jornalista da RTP que entrevista a estrelas de Hollywood), Olinda Beja, Henrique Almeida, Carlos Almeida ou Fausto Reis.Numa programação que se pretende para toda a família, não faltarão sessões infanto-juvenis, com horas do conto e workshops de gastronomia, o espaço Dão Petiz, com oficinas criativas, mas também espetáculos infantis de teatro pela Cativar e Tenda Produções. A performance de abertura é garantida pelo Grupo OFF/Teatro AFTA. Visitantes de todas as idades poderão ainda viajar pelo imaginário criativo do ilustrador Paulo Galindro, na exposição permanente O Morcego Bibliotecário.Toda a programação, atualizada e em permanência, em www.vindimasviseu.pt