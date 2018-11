O testamento da fadista Amália Rodrigues nunca chegou a ser cumprido, segundo uma investigação do programa RTP "Sexta às 9". Além de a casa de férias da artista ter sido transformada em alojamento local, a fundação em seu nome beneficia de isenções fiscais às quais não tem direito e parte dos bens monetários que doou ainda em vida não chegaram aos destinatários.

De acordo com a investigação da RTP, a casa de férias da fadista localizada no Brejão, no concelho alentejano de Odemira, foi convertida em alojamento local gerido por um amigo do presidente da fundação em honra de Amália.

Além da casa, a artista, que morreu em Outubro de 1999, deixou ainda os seus direitos de autor e royalties distribuídos pelos quatro imóveis, e os bens móveis e imóveis à fundação em seu nome. Segundo o seu testamento, Amália Rodrigues pretendia que 15% dos rendimentos da fundação fossem doados à Casa do Artista e outros 15% para o Centro de Saúde e Enfermagem no Brejão. A investigação da RTP avança que o Centro de Saúde recebeu de facto "cerca de 30 mil euros para a construção de dois gabinetes". A Casa do Artista, por outro lado, garante que nunca recebeu qualquer donativo.