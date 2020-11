Amália: Um Olhar Contemporâneo na Galeria António Prates

A Galeria António Prates, na Rua dos Industriais, 6, em Lisboa, recebe a partir de quinta feira, 19 de novembro, a exposição Amália – Um Olhar Contemporâneo, com trabalhos de artistas atuais, em tributo à diva do fado, de que este ano se assinala o centenário do nascimento.Parceria entre o Centro Português de Serigrafia, que está a celebar os seus 35 anos de atividade em 2020, e a Fundação Amália Rodrigues, a exposição pode ser visitada até 17 de dezembro e as obras que a integram – de mais de cinco dezenas de artistas selecionados, como Alexandre Sousa, Ana Pomares, Carmen dos Santos, Gonçalo Castelo Branco, Inês Galvão, Isabel Nunes, Joh , Mariana Gillot, Patico, Rita Vargas, Tito Senna ou Vera Fonseka – estarão a disputar o Prémio Arte Amália, que será decidido mediante votação de um júrio composto pelo galerista António Prates, o diretor do Centro Português de Serigrafia, João Prates, o curador Rui Afonso Santos, Rui Orfão, como representante da Fundação Amália Rodrigues, e Ana Zannati, atriz, escritora e amiga da fadista.Além das obras dos artistas a concurso, a exposição integrará trabalhos de quatro artistas convidados pela galeria (Ivan Messac, Joana Pitta, Rico Sequeira e Silva Palmeira) e outros cinco editados pelo CPS: Carlos Barroco, Domingos Mateus, Leonel Moura, Nuno Teixeira e Pedro do Vale.Com inauguração a 19 de novembro, das 14h às 20h, a exposição Amália – Um Olhar Contemporâneo, poderá ser visitada a partir dessa data de segunda a sexta das 10h às 13h e das 14h às 18h.