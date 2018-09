A história do Tocaio - inaugurado no fim do século XIX - confunde-se com a história da cidade de Vila Real. Falar de quem por lá passou é recordar escritores famosos, festas intermináveis, um gerente sério que se torna fadista pela noite e acordeonista pela madrugada, uma estrela do rock que se apaixona em pleno concerto ou um piloto da II Guerra Mundial acidentado.



Este último episódio aconteceu em 1958. Pierre Clostermann, um dos maiores asas dos Aliados na II Guerra Mundial, o piloto franco-brasileiro, terá passado uma ou duas noites no Tocaio, depois de ter feito uma aterragem de emergência ali perto, na Campeã, freguesia a 24 quilómetros.



Acabou por ir para Vila Real enquanto o avião não ficava pronto para descolar novamente. O pai de Francisco Seixas da Costa aproveitou a rápida passagem do piloto-estrela pela cidade para o conhecer: "O meu pai era maluco por coisas relacionadas com a guerra. Tinha o livro dele, O Grande Circo, por isso levou-o e foi-lhe pedir um autógrafo. Ainda o tenho lá em casa."



Quando havia visitas especiais, até se formava fila à entrada do hotel, que fica na antiga Praça de Lopo Vaz. Miúdos e graúdos vinham de papel e caneta pedir autógrafos. Um deles era Manuel Cardona, que se recorda de ter feito isso mesmo em miúdo. Foi a 24 de Janeiro de 1953 que ganhou coragem para pedir um autógrafo a Maria Dulce. A actriz, na altura também uma adolescente, estava de visita à cidade com um grupo de teatro - mas ainda era lembrada por ter participado na adaptação ao cinema de Frei Luís de Sousa, pelo cineasta do Estado Novo António Lopes Ribeiro. Manuel Cardona guarda essa fotografia autografada até hoje.



Amália à varanda

No fim da década de 70, foi Amália Rodrigues quem fez furor. Foi tocar a uma festa privada, no aniversário de Taveira da Mota, empresário de sucesso de Vila Real, dedicado à compra e venda de bacalhau. "Na altura tinha só 17 anos, mas como me dava bem com o filho dele… acabei por ir à festa", conta Joaquim Barreira, investigador histórico do arquivo municipal da cidade.



Foi um espectáculo de sumptuosidade: a quinta estava toda iluminada e Amália Rodrigues não foi a única convidada. "Eu estava mesmo entusiasmado era de ver a dupla Ouro Negro [o grupo de Raúl Indipwo e Milo MacMahon]", adianta. Quanto à fadista, a sua noite de espectáculo não ficou por ali, acrescenta Manuel Cardona: "Estava com uns copinhos de vinho maduro e já era madrugada quando veio a cantar para os varredores, os almeidas." Fez o caminho a cantar até ao Tocaio e depois subiu ao quarto - à suíte, o melhor quarto que o hotel tinha - e saiu para a varanda. Ficou a cantar para a rua.



Ninguém se esqueceu da visita da artista. Mas houve personalidades que foram menos notadas - como Jorge Amado. O autor de Capitães da Areia e Tieta do Agreste terá sido hóspede do Tocaio durante alguns dias, nos anos 60. "Na altura não era muito conhecido, não foi assim um acontecimento", lembra Adélia, ex-recepcionista. Era "gordinho e muito simpático", diz. E até lhe ofereceu uma prenda: "Deixou-me um livro, talvez fosse Gabriela, Cravo e Canela, vinha com uma dedicatória."



Entre os hóspedes mais famosos ainda estarão, provavelmente, os dois ícones do automobilismo internacional, o inglês Stirling Moss e o francês Jean Behra (o primeiro quatro vezes vice-campeão de Fórmula 1 e o segundo reconhecido piloto na mesma categoria), que correram na cidade. É que pelo menos uma vez por ano a completa loucura e animação estava garantida em Vila Real: com as corridas de automóvel no circuito.



Começaram no início do século, nos anos 20, mas tiveram o seu período de glória na década de 60. Até havia quem acampasse na rua, lembra Manuel Serôdio. Um dos oito filhos do proprietário do hotel guarda memórias vivas desse período de loucura. "Havia corredores de Fórmula 3 com quem era preciso ter cuidado. Lembro-me de um grupo que às 3h da manhã ataram os lençóis às varandas [do Tocaio] e desceram para a rua." Entre muita animação - e copos - armava-se uma confusão e ruído tais que a esquadra da polícia, que não estava a mais de 100 metros, rapidamente era alertada. "Depois sabe como é: vinha a polícia, eles pediam desculpa e pagavam os prejuízos. Sabe que os ingleses têm vocação para estas circunstâncias."



Manuel começou a trabalhar no Tocaio em 1974. Estava a terminar o 12º ano em Lisboa quando rebentou o 25 de Abril, que o obrigou a regressar à sua terra. Voltou para dar ajuda ao pai no negócio, a supervisionar toda a logística. "Era preciso acartar os legumes e a fruta e também a lenha, para as caldeiras de aquecimento", explica. "E era preciso garantir que a roupa que era lavada no rio por umas senhoras, na Timpeira [arredores da cidade], chegava em condições. Isto 365 dias por ano, 24 horas por dia."



Como tudo começou

Se o Hotel Tocaio fosse um filme, seria realizado por Wes Anderson. Uma espécie de Grande Hotel Budapeste em ponto pequeno. A fantasiosa comparação começa na fachada antiga, de meados do século XIX, com as suas varandas alinhadas e os elegantes gentleman de bigode e óculos na ponta do nariz sentados de perna cruzada, à entrada.



Manuel Serôdio conta que tudo começou com o bisavô, João Inácio Tocaio. Terá sido ele o primeiro homem à frente desta casa que ficou com o seu sobrenome, ainda no fim do século XIX. Em 1891, já há referências ao hotel no semanário O Vilarealense: conta-se como lá trabalhava um funcionário que gostava de pregar partidas ao Sr. Tocaio - e de como certa vez lhe apresentou uma galinha como uma só perna, fazendo-o crer que se tratava de uma rara espécie. Algumas edições depois, a referência volta a aparecer: desta vez para noticiar que o Tocaio instalava campainhas eléctricas.



Numa altura em que cafés e restaurantes ainda não proliferavam, os hotéis e as pensões eram ponto de encontro para a gente mais rica e influente que por aqui fazia refeições: políticos, médicos, advogados. Mas apesar de o Tocaio contar uma história de elite, também vai, alternadamente, fazendo um relato próximo, da comunidade. Tanto hóspedes habituais como forasteiros e caçadores procuravam o hotel para uma pausa - e para provar os pratos. "Ganhou fama pela culinária suculenta, genuinamente transmontana", refere o Guia de Portugal (Trás-os-Montes e Alto-Douro, Vol. 1), publicado em 1924. "Oferecia tanto aos hóspedes habituais como aos forasteiros e caçadores que o procuravam, pela variedade quase pantagruélica dos repastos, em boa parte fornecido pelas terras dos bons vinhos, legumes, frutas, que o empresário possuía para os lados de Constantim e Sabrosa."



Em 1906, o Guia dos Proprietários de Hotéis dava as indicações precisas aos proprietários destes espaços. "O asseio e a boa disposição da entrada do hotel e escada principal concorrem muito para atrair os hóspedes e dão-lhes logo uma ideia agradável de ordem e conforto. Assim, a entrada e a escada principal devem estar sempre no maior asseio e, sendo possível, ornamentadas de plantas, pelo menos à entrada." Nunca saberemos se o Sr. Tocaio seguiu o manual ou mesmo o Sr. Serôdio, anos depois. Afinal, eles aventuraram-se na arte de servir, quando ainda se davam os primeiros passos no País. "Apesar de não perceber nada de hotelaria, o Sr. Serôdio era uma pessoa muito educada e fina", conta José Aguilar, que viveu a época de ouro do hotel quando começou a trabalhar no Governo Civil de Vila Real. "Foi ele que ensinou todos os funcionários do hotel, que muitos eram trabalhadores lá da quinta [de Sabrosa]."



As festas pela noite dentro

As recordações mais vivas são as do século XX. É na década de 60 que se multiplicam os andaimes e as máquinas no quarteirão. O hotel sofre obras e cresce significativamente - desaparece a imponente fachada clássica para dar lugar a uma longa e sóbria fila de varandas. Por esta altura, o Sr. Tocaio já tinha morrido e deixado o hotel em testamento à filha, que morreu muito nova. Por isso, logo passou para a neta Adelaide, que se casou com Manuel António Serôdio. Ficaria conhecido em Vila Real como Sr. Serôdio, o homem sério, sempre impecável, de fato e chapéu de abas.



Quem se apresentava à porta da casa era ele, um dos últimos proprietários e o mais recordado. "Mesmo para a época, já tinha ar de pessoa muito antiga, vestia-se muito classicamente, andava sempre bem engravatado. Notava-se a presença dele também pelo cheiro, que se perfumava muito", lembra Hermínio da Silva Botelho, cliente assíduo da zona social do hotel. De bigode arrebitado, era um homem sério e ríspido que se tornava boémio extrovertido quando o sol se punha. "Ele gostava de cantar, mas só cantava um fado - acho que era o Soldado que Vais para a Guerra - e eu lá acompanhava com guitarra ou piano. As cantorias eram para impressionar as raparigas", ri-se. Hermínio foi, durante anos, muito mais do que um cliente: foi também uma das estrelas das noites longas da cidade - era vocalista dos Rangers, banda que tocava na cidade e redondezas.



"Ele era um bon vivant, daquelas personalidades que vivia praticamente fora de casa", lembra José Aguilar. As festas que aconteciam no bar e na sala de jantar do Tocaio eram quase sempre memoráveis e longas - tinham o seu quê de loucura. "Fazia-se muito barulho lá em baixo. Então os hóspedes reclamavam e o Sr. Serôdio resolvia: mandava-os para outros quartos, noutra parte do hotel." Assim, a festa podia continuar. Mas no horário de trabalho a postura era diferente, lembra. Era um homem que não sorria e que era exigente, apesar de sempre discreto. "Ele comandava o pessoal todo só com o olhar".



Adélia Carvalho confirma. Entre 1967 e 1969 foi recepcionista e mulher de muitos outros ofícios no Tocaio - geria a equipa, supervisionava a limpeza dos quartos e escrevia à máquina as cartas que o dono, o Sr. Serôdio, lhe ditava. E quando terminava a hora de expediente - no máximo, saía às 22h - dava um salto até casa, que era mesmo na rua atrás do hotel, para trocar de roupa, maquilhar-se e regressar ao ponto de partida, ao bar e à sala de jantar. Para Adélia, o Tocaio era tanto local de trabalho como ponto de encontro obrigatório: para jantar com amigas ou assistir a concertos.



Adélia lembra como até perdeu a oportunidade de assistir ao parto da sobrinha, em Setembro de 1967, culpa de uma dessas festas de arromba - apesar de estar apenas a cerca de 300 metros de onde tudo aconteceria. Quando lá chegou, a bebé já tinha nascido.



Foi em meados da década de 60 que o hotel reabriu, depois de obras: a inauguração ficou para a história. Até se organizaram dias abertos e as pessoas podiam visitar um quarto-tipo. "Lembro-me que tinha 13 ou 14 anos e fui com amigos", conta Francisco Seixas da Costa. O hotel aumentou e apresentava novidades, como um elevador para aceder ao primeiro e ao segundo piso. Mas, por dentro, manteve-se um estilo clássico, elegante. No bar, os sofás e as poltronas em pele castanha e também de veludo, os bancos altos de madeira junto ao balcão e pelas paredes, em todas as divisões, retratos de Reis ou de outras figuras importantes. E até uma pequena fonte, com motor eléctrico, mesmo ao centro do hall, para causar espanto aos visitantes.



As festas e os Rangers

Ao dono desta ilustre casa não lhe faltava outro atributo: a criatividade. Basta lembrar uma das noites em que houve concerto no hotel, em 1967. Os Rangers, banda de cinco rapazes da cidade, que tocava em festas de estudantes, actuou num cenário improvável - debaixo de cachos de uvas e ramos de videira, era São Martinho. A recordação é de Hermínio da Silva Botelho, vocalista. Sobressai na imagem: é o rapaz de bigode e casaca comprida, de cornucópias. Vestiu-se a preceito para aquela noite de espectáculo. "Foi um casaco que um amigo trouxe de Inglaterra e me emprestou para aquele concerto. Fez sucesso - fazia lembrar os casacos do Sgt. Pepper's [Lonely Hearts Club Band]", dos Beatles.



Mas há outra noite que recorda ao pormenor, em 1968. Estava em pleno palco, a actuar, quando uma rapariga que assistia ao concerto lhe chamou a atenção: "Tinha um lenço ao pescoço que ligava muito bem com o cabelo curto, parecia uma artista francesa", conta. Depois da actuação ganhou coragem e convidou-a para dançar. Foi um romance obra do Tocaio: Hermínio e Fátima estão casados há 48 anos.



Muitas terão sido as horas que Hermínio passou no hotel. A relação que os Rangers tinham com o Tocaio era de proximidade - o Sr. Serôdio cedia-lhes a cave para ensaiarem e, volta e meia, lá actuavam na zona do bar. Se havia uma grande festa na cidade, o mais provável era que tivesse as coordenadas do Tocaio.



As noites continuaram a ser longas também nas décadas seguintes. As festas organizadas por Joaquim Barreira, já depois de Abril de 1974, eram concorridas. O investigador histórico do arquivo municipal da cidade conta que eram cerca de 200 os jovens que se juntavam para dançar - sempre vestidos a rigor. "Proibia as pessoas de ir de jeans ou sapatilhas. Tinham de ir de fato", conta Joaquim Barreira, que na altura organizava as festas da juventude centrista que juntava rapazes e raparigas de todas as cores políticas. O rock é que unia aquela gente toda, a dançar, no salão de jantares do hotel.



Ascensão e queda

Se os anos 50 e 60 foram de ouro, à medida que chegamos ao fim do século XX o hotel perdeu, aos poucos, o encanto. O declínio começou em 1990, quando o Sr. Serôdio morreu e lhe sucedeu no negócio o genro, que acabou por ficar responsável pelo Tocaio meia dúzia de anos. Depois de fechar portas manteve os toldos verde-alface e o letreiro que indi-cava o hotel - o edifício ficou ao abandono até que, em 2016, o grupo Luz Saúde anunciou a compra para ali erguer um hospital. "Para a frente é que é o caminho. Acho bem", diz Manuel Serôdio.



A fachada fica preservada, assim como as recordações. Adélia não esquece os concertos dos Rangers. "Gostava muito quando tocavam a Whiter Shade of Pale, era a minha favorita." Foi depois de ter estudado em Londres e de ter vivido nos Estados Unidos que Adélia regressou a Vila Real, para trabalhar no hotel. Mesmo depois de ter atravessado o Atlântico e de ter conhecido tudo o que por lá havia, a vida no Tocaio continuava a surpreendê-la. Aliás, suspira: "Os anos 60 foram os melhores."



Artigo publicado originalmente na edição nº 748 da SÁBADO, de 30 de Agosto de 2018.

Faltavam três semanas para as eleições presidenciais e Humberto Delgado andava em campanha pelo País quando parou no Hotel Tocaio, em Vila Real. Foi precisamente à frente do hotel que o general discursou e, no pico da euforia, subiu para o capô de um Ford Zephyr, enquanto era aplaudido pela multidão.O almoço de dia 22 de Maio de 1958, uma quinta-feira, realizado pela Comissão de Recepção ao General Humberto Delgado, foi no famoso salão do hotel. Serviu-se sopa camponesa, tortilha à transmontana, pescada dourada, vitela assada e arroz de forno e fruta, mostra uma ementa especial do Hotel Tocaio, criada para a ocasião. Aliás, todas tinham uma recordação especial: um autógrafo do general sem medo.Francisco Seixas da Costa, o ex-secretário de Estado e embaixador nas Nações Unidas, lembra a passagem do candidato. "Só tinha escola à tarde, e então recordo-me de que pelo meio-dia devo ter ido ver o Humberto com o meu pai. Era uma situação invulgar, afinal ele vinha a uma cidade conservadora e pacata. Ainda movimentou umas dezenas de pessoas." Também o viu a colocar uma coroa de flores junto da estátua de Carvalho Araújo, um oficial da marinha e herói da Primeira Guerra Mundial, a uma centena de metros do hotel. Esse dia foi marcante pela confusão e por uma "sensação de mudança", adianta.