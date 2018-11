A banda de k-pop BTS viu a sua actuação num canal japonês ser cancelada após um membro da banda ter sido visto com uma camisola contendo uma referência ao fim da colonização do Japão sobre a península coreana.

Um canal de televisão no Japão cancelou a actuação de uma banda popular de K-pop, os BTS, depois de uma fotografia nas redes sociais que mostra um do membros vestindo uma camisola que celebra a bomba atómica que assolou Hiroshima a 6 de Agosto de 1945.

A boy band de sete membros era esperada no programa da TV Asahi, Music Station, na noite desta sexta-feira mas uma foto de Jimin utilizando uma peça de roupa com as inscrições "Patriotismo nossahistória (sic) Libertação Coreia", uma referência ao fim da colonização do Japão sobre a península coreana que durou 35 anos.





I can never accept the act that #BTS member wore the atomic bomb T-shirts humanely. The problem is not the relation between Japan and Korea. It's just humanity. pic.twitter.com/x37nZs8pJG — ???? (Yuji T) (@YuJett) 9 de novembro de 2018







A mesma camisola tinha ainda uma imagem de uma enorme explosão atómica e de coreanos a celebrarem a libertação dos japoneses em Agosto de 1945. Jimin, de 23 anos, terá sido fotografado no passado dia 15 de Agosto, precisamente o dia em que a Coreia do Sul celebra o aniversário do fim da ocupação japonesa.

"Depois de questionarmos a editora da banda sobre o assunto, tomámos a decisão de adiar a presença dos BTS", afirmou a TV Asahi. Os BTS lamentaram o cancelamento da actuação mas não fizeram qualquer referência à camisola. "Pedimos desculpa por desiludirmos os fãs que esperavam pelo concerto", afirmou a banda através das redes sociais.

O cancelamento no programa de televisão acontece na véspera de uma tournée dos BTS pelo Japão, que começa já na próxima terça-feira, em Tóquio. Conhecidos como os Bagtan Boys, têm uma fama considerável em terreno nipónico, com o seu single "Fake Love/Airplane pt.2" a liderar as tabelas de vendas no Japão.