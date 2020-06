Eduardo Ricciardi: a história do amor proibido de Amália

A grande paixão da sua vida foi um homem rico e bom vivant, que vinha de uma família demasiado tradicional e elitista para aceitar uma artista popular. No ano do centenário do nascimento de Amália Rodrigues, esta é a história nunca contada do homem que arrebatou o coração da diva do século XX. Quem era Eduardo Ricciardi? O que dizia a PIDE sobre a ele e sobre Amália? E como refizeram a vida e voltaram a encontrar-se muitos anos depois.