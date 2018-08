Discursos, canções, aventuras e amores ficaram para a história do hotel Tocaio. Localizado em Vila Real de Trás-os-Montes foi, durante décadas, um dos hotéis mais importantes da zona. Foi lá que Humberto Delgado almoçou quando, em campanha, visitou a cidade – um dos momentos altos da visita aconteceu diante da fachada do hotel, quando subiu para o capô de um Ford. Mas Amália Rodrigues também cantou da varanda da suite, certa madrugada, depois de um concerto que deu numa festa privada.

Inaugurado no final do século XIX o Tocaio guarda memórias de escritores famosos, festas intermináveis, um gerente sério que vira fadista pela noite e acordeonista pela madrugada, um piloto da segunda guerra acidentado ou uma estrela do rock que se apaixona em pleno concerto.

Recordamos estas e outras histórias a poucas semanas do espaço reabrir portas – é já em Setembro que ali inaugura um Hospital da Luz.



Conheça toda a história na edição número 748 da revista SÁBADO, nas bancas quinta-feira, 30 de Agosto.