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'Teoria do Caos', o novo podcast da SÁBADO e do Correio da Manhã

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SÁBADO 08:17
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Com os jornalistas Alexandre M. Malhado e João Amaral Santos.

Num mundo cada vez mais complexo, compreender a atualidade exige contexto, análise e diferentes perspetivas.

Teoria do Caos
Teoria do Caos DR

É com esse propósito que a SÁBADO e o Correio da Manhã lançam Teoria do Caos, um novo podcast dedicado à análise dos fenómenos que estão a transformar a sociedade e a política internacional.

Em cada episódio os jornalistas Alexandre M. Malhado e João Amaral Santos analisam temas como a ascensão do extremismo, o crescimento da polarização e o avanço dos partidos populistas na Europa e no mundo, contando com a participação de especialistas que ajudam a interpretar a atualidade e a compreender os desafios do nosso tempo.

Teoria do Caos

Todas as quartas-feiras

Um novo episódio

Disponível nas principais plataformas de podcast e aos domingos no Correio da Manhã Rádio.

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