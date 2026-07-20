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Horror em direto! Jornalista é surpreendida com barata no pescoço e a sua reação torna-se viral

CM 16:28
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Aconteceu durante uma emissão ao vivo.

A jornalista norte-americana Rachel Menitoff passou por um susto ao ser surpeendida com uma barata que lhe subiu pelo pescoço durante um direto. 

Rachel Menitoff
Rachel Menitoff
Rachel Menitoff
Rachel Menitoff
Rachel Menitoff
Rachel Menitoff

A repórter do canal de televisão KTLA 5 fazia um direto para o programa 'Morning News' quando a barata apareceu a subir-lhe pelo corpo, passando pelo pescoço e tentando subir pelos cabelos. 

Rachel Menitoff manteve-se séria enquanto o inseto estava no seu corpo. Pouco depois, a barata voa para o microfone, acabando por desaparecer. 

A própria jornalista publicou as imagens nas suas redes sociais e em tom de brincadeira disse: "A tentar roubar-me o protagonismo". "Oh, meu deus. Eu teria gritado. Não sei como te mantiveste tão fria", comentou uma seguidora, que também é jornalista. "Ela teve uma promoção e um aumento? Porque isto é incrível. A minha alma teria saído do meu corpo", disse outro seguidor. "Hollywood, contrate-a agora mesmo. Habilidades de comportamento e compostura 10/10", lê-se também. 

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