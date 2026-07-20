Horror em direto! Jornalista é surpreendida com barata no pescoço e a sua reação torna-se viral

A jornalista norte-americana Rachel Menitoff passou por um susto ao ser surpeendida com uma barata que lhe subiu pelo pescoço durante um direto.

A repórter do canal de televisão KTLA 5 fazia um direto para o programa 'Morning News' quando a barata apareceu a subir-lhe pelo corpo, passando pelo pescoço e tentando subir pelos cabelos.

Rachel Menitoff manteve-se séria enquanto o inseto estava no seu corpo. Pouco depois, a barata voa para o microfone, acabando por desaparecer.

A própria jornalista publicou as imagens nas suas redes sociais e em tom de brincadeira disse: "A tentar roubar-me o protagonismo". "Oh, meu deus. Eu teria gritado. Não sei como te mantiveste tão fria", comentou uma seguidora, que também é jornalista. "Ela teve uma promoção e um aumento? Porque isto é incrível. A minha alma teria saído do meu corpo", disse outro seguidor. "Hollywood, contrate-a agora mesmo. Habilidades de comportamento e compostura 10/10", lê-se também.