O fim de semana chega com sol e bom tempo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira o sol vai sentir-se em todo o país. As temperaturas alcançarão os 20ºC em vários distritos, mas as mínimas também vão descer.

No Porto, as temperaturas vão variar entre os 7ºC e os 18ºC, com céu limpo. Em Coimbra, espera-se que a mínima atinja os 6ºC e a máxima, 17ºC. Descendo até Lisboa, as temperaturas aumentam para uma mínima de 9ºC e uma máxima de 18ºC. No sul, em Faro, espera-se que a temperatura varie entre os 11ºC e os 22ºC. É a temperatura mínima mais elevada.

Nos Açores e Madeira, haverá temperaturas acima dos 13ºC mas também alguns aguaceiros, fracos.

No sábado, o céu estará mais nublado no norte do País. Em Bragança, sentir-se-á o frio com -1ºC de mínima. Em Porto e Lisboa, as temperaturas fixam-se entre os 7ºC e os 18ºC. Não se espera chuva nem sexta nem sábado, mas a situação poderá mudar no domingo.