Camuflagem esconde o Land Rover Defender

A nova geração do Defender será apresentada este ano mas só deve chegar ao mercado em 2020. O regresso do ícone continua envolto em segredo

O Land Rover Defender é um modelo que faz parte da história do automóvel. A sua produção foi descontinuada em 2016, mas o passado vai voltar a ser presente este ano. A marca sediada em Solihull, no Reino Unido, já admitiu que vai apresentar o novo Defender ao longo deste ano, mas não disse quando...



O Land Rover nasceu no pós-Guerra, inspirado pelo Jeep Willys que garantiu a mobilidade da infantaria americana na II Guerra Mundial. Nasceu como uma proposta original, com base num chassis inédito de travessas e longarinas à antiga, mas com modernas carroçarias em alumínio, um metal abundante nos cemitérios de aviões que ficaram no Reino Unido depois da Guerra.



A inspiração do 4x4 britânico teve uma origem militar, mas a sua aposta foi claramente civil, visando responder às necessidades de mobilidade dos agricultores em condições de difícil aderência, seja nas suas propriedades ou em estradas que ainda não estavam asfaltadas. Esta proposta da nova marca teve eco no mercado e a conquista de clientes acabou por ser superior ao expectável para um veículo rústico, com tração 4x4, mas que abriu novos horizontes para a Land Rover.



A polivalência do modelo permitiu avançar com expedições científicas, abriu portas a arrojados exploradores e respondeu às necessidades das forças armadas de vários países.



Ao longo da sua história foi produzido nas mais diversas latitudes, e durante os seus 70 anos de vida esteve sempre pronto para todos os desafios. Mas, como nada é eterno, a erosão do tempo interrompeu a longa história do Defender quando este foi ultrapassado pela modernidade. As suas capacidades fora de estrada nunca foram questionadas.



Começou por ser uma proposta mecânica, mas no fim da carreira já contava com os mais modernos sistemas de gestão e auxiliares de condução eletrónicos. Mas o upgrade tecnológico não podia ter uma correspondência natural numa arquitetura de outros tempos. A habitabilidade era mais do que limitada e as condições de segurança questionáveis para os modernos padrões e para legislação que regula a indústria automóvel.



A idade empurrou o Defender para a reforma, e em 2016 o Grupo Jaguar/Land Rover descontinuou o modelo que fora apresentado no Salão Automóvel de Amesterdão em 1948. A decisão criou uma legião de "órfãos" que continuam à espera do novo Defender.



Já nessa altura se pensava na definição do novo Defender e, durante muito tempo e ainda mais ideias e projetos, foram criadas as linhas que permitiram definir o projeto inicial, nascido de uma folha em branco onde foram recolhidos todo o tipo de informações e contributos. Com o passar do tempo foi-se ouvindo dizer que o novo 4x4 ia deixar de lado o antigo caráter rústico para assumir um estilo mais requintado e, desde logo, muitos aplaudiram e outros tantos mostraram a sua revolta.



Em resposta, a Land Rover condicionou ainda mais a informação. Mas, se o segredo continua a ser a palavra de ordem, a marca de Solihull divulgou algumas fotos do novo Defender em testes nos Estados Unidos, camuflado para esconder a imagem. Essas fotos reafirmaram a convicção inicial: esta proposta não tem nada a ver com a antiga.



E, se por um lado isso não é mau porque é sempre importante evoluir e andar para frente, ao mesmo tempo ajudam a perceber que o novo Defender vai ter uma carroçaria de três portas, que pode (ou não) herdar a referência "90", de cinco portas com a designação "110" e, muito possivelmente, uma opção mais longa, que alguns dizem ser o "130". Mas só o futuro dirá se é assim.



Também parece evidente que esta proposta não vai ser tão "pura e dura" como o seu antecessor. Esses eram outros tempos. O novo Defender aburguesou-se e o velho amigo dos agricultores vai dar origem a um modelo mais virado para uma utilização no campo do lazer.



As grandes jantes, colocadas nos extremos da carroçaria e a frente e a traseira elevadas, mostram que deve ter ângulos de ataque e saída elevados, o que lhe garante um grande potencial para uma utilização fora de estrada. Se assim for, tanto melhor, porque este é o verdadeiro ADN da Land Rover e, se o futuro estiver em linha com o passado, o sucesso pode estar garantido. Aguardemos...