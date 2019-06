Fernando Ramalho afirma que a Direção-Geral de Saúde tem obrigação de não permitir que os dermatologistas alertem apenas para os cuidados com o sol e o uso de protetor solar, ignorando a vitamina D. "É preciso que fique claro que é muito importante apanhar sol de manhã, até ao meio-dia, pelo menos durante uma hora, que é o suficiente para termos bons níveis de vitamina D", explica o médico gastroenterologista. Outra das patologias que mais trata é o helicobacter pylori – uma bactéria que provoca úlcera gástrica e duodenal, gastrites e cancro no estômago. "A sua descoberta foi a revolução da gastroenterologia", diz.

As campanhas de prevenção fazem com que as pessoas se encham de cremes de proteção solar. Isso não nos impede o acesso à principal fonte de vitamina D?

O sol é fundamental para termos bons níveis de vitamina D porque sem ela a capacidade de defesa do organismo fica diminuída. É isso que tento ensinar aos meus doentes, de modo a que transmitam também aos filhos e aos netos. Muitas pessoas não fazem ideia, mas uma das causas de cancro do cólon é o défice desta vitamina e já se começa a falar também no cancro da mama. Temos de ter open mind para perceber que a ciência está a mudar. Se a vitamina D existe é porque tem uma função.

Quais são as consequências dos baixos níveis de vitamina D?

Há mais ocorrências de enfartes do miocárdio no inverno do que no verão por haver menos sol – essa é uma evidência. Porque é que há mais infeções no inverno? Não é por estar mais frio é porque há mais défice de vitamina D, que é um imuno-modelador. Mais do que isso, há hoje a certeza da sua importância em múltiplas patologias, como as doenças cardiovasculares e a esclerose múltipla. Por exemplo, na doença de Crohn, que é uma inflamação crónica do intestino, se eu suplementar os doentes com vitamina D melhoro a sua capacidade de diminuir as recidivas e de sair da crise.