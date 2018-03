Se guarda o protector solar no fundo do armário durante os meses de frio e chuva, está a cometer um erro. "Não podemos esquecer que a exposição solar também ocorre no Inverno e os cuidados com a pele devem ser os mesmos que no Verão", explica à SÁBADO a oncologista do IPO do Porto, Paula Ferreira.

Ainda assim, os riscos são maiores em zonas onde neva. "Na neve, o risco é muito superior porque a intensidade dos raios ultravioletas aumenta com a altitude." Para além disso, "a neve reflecte 80% das radiações UVB que acrescem o risco de queimaduras num curto espaço de tempo". E são as queimaduras solares que, ao longo dos anos, aumentam a possibilidade de cancro da pele, especialmente do melanoma.

Por essa razão, deve-se ter especial atenção à exposição ao sol no período entre as 11h e as 17h também no Inverno, sobretudo para quem pratica desporto ao ar livre ou faz caminhadas. "O protector solar deve ser usado todos os dias, mesmo no Inverno, devendo tornar-se num hábito diário", explica a especialista.

Mas são poucos os que têm este cuidado nesta altura do ano. "As pessoas estão mais alertas no Verão, porque as campanhas de prevenção são mais intensas nessa altura", explica a oncologista, Paula Ferreira. "Por exemplo, ninguém usa chapéu no Inverno, inclusive as crianças."

No dia-a-dia, basta um creme com factor de protecção 15, mas na neve deve-se usar um protector solar com um nível superior.

Em Portugal, foram diagnosticados 11 mil novos casos de cancro de pele, mil destes de melanoma, o tipo de cancro da pele mais raro, mas o mais grave, com uma taxa de mortalidade de 4,5%.

Em 2010, a taxa de incidência de melanoma era cerca de 8 casos por 100.000 habitantes, segundo dados do Registo Oncológico Nacional. A doença é mais prevalente a partir dos 60 anos de idade – quando se acumulam vários anos de exposições solares agudas, ou seja, queimaduras solares.

A doença é quase assintomática. "É preciso vigiar os sinais da pele e estar atento a mudanças tamanho, assimetrias e cores diferentes. Os sinais que aparecem de novo também merecem atenção", explica Paula Ferreira.

A maioria dos casos de melanoma é tratada através de cirurgia, mas em cerca de 20 por cento dos casos, a doença torna-se invasiva através do sistema vascular e é incurável.