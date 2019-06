Pode ouvir "Os optometristas fazem todos os exames para detetar o défice nde acuidade visual da pessoa, a ametropia que a pessoa tem e, frequentemente, são os primeiros a detetar problemas a nível da retina, como a retinopatia diabética. Somos o primeiro filtro, a primeira porta e, por vezes, somos nós que encaminhamos os doentes para o médico de família, para o oftamologista, e esse é o nosso papel, dever e responsabilidade, afirmou o optometristas José Carlos Cardoso.Pode ouvir aqui os testemunhos dos participantes e ler o conteúdo debatido no círculo de reflexão sobre a retinopatia diabética.

A retinopatia diabética esteve em debate num think tank promovido pela Sábado e a Optivisão, no passado dia 30 de maio, em Lisboa. Durante o debate foram discutidas formas de prevenir e cuidar desta doença ocular, bem como as melhores formas de rastrear a diabetes, uma das principais causas da retinopatia diabética.No evento (à porta fechada) estiveram presentes vários especialistas que apresentaram e discutiram as suas teorias e descobertas, procurando encontrar a forma mais eficaz de consciencializar a população para os perigos da diabetes e conseguir sensibilizar os portugueses para a necessidade de prevenir a retinopatia diabética.