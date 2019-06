Termómetros atingem os 34 graus este domingo

Com o céu pouco nublado ou limpo, o fim de semana termina com uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior do País.





Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 26 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 15 e os 22 graus, sendo este o distrito mais frio este domingo.



O IPMA alerta ainda para a possibilidade de v entos fracos a moderados, neste final de fim de semana.



Pode notar-se também uma neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.







Este domingo, segundo informações fornecidas pelo IPMA, as temperaturas vão chegar aos 34 graus, nomeadamente em Bragança. Segue-se Évora e Beja, com os termómetros a atingir os 33 graus.