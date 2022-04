Startup apresenta bitoques de tigre e hambúrgueres de leão

Carnívoros com consciência ecológica, esta notícia é para vocês: não tarda, será moda pedir um bitoque de tigre da Sibéria, um hambúrguer de leão ou rolinhos de sushi de zebra - todos amigos do ambiente. Porquê? Porque são produzidos em laboratório (lá iremos), não implicando a emissão de gases com efeito de estufa (GEE) nem o abate dos animais, como acontece com a pecuária intensiva, leia-se carne bovina, de frango e suína criada para o grande consumo.