André foi ao registo civil e passou a chamar-se Andreia. Eríc não fala do “dead name”, diz sobre o anterior no cartão de cidadão. Relatos de quem modifica a identidade, numa altura em que as conservatórias registam recorde de pedidos

Quem muda de nome e de género no cartão do cidadão?

André Carvalho foi-se apagando e Andreia sobressaindo, desde o visual até ao nome próprio. Em 2019, deixou crescer o cabelo, em 2020 começou a vestir roupa de mulher e no início de 2021 a maquilhar-se. No verão, iniciou o tratamento hormonal a par do ensaio da nova identidade, pedindo aos colegas e formadores do curso técnico de secretariado que a tratassem por Andreia.