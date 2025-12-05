Sex Symbols, o programa infantil da RTP que Núncio e Montenegro consideram "lamentável"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Durante o debate desta sexta-feira, Paulo Núncio, do CDS, utilizou o seu tempo para falar de um programa transmitido pela RTP 2 sobre "sex symbols transgénero" durante a tarde, num espaço dedicado a crianças. "Um programa lamentável que chocou e indignou muitas famílias portuguesas", classificou. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse lamentar "profundamente que o programa tenha sido emitido nos termos em que foi". Que programa é este?



Debate parlamentar sobre episódio infantil da RTP com crianças transgénero

Em causa está o programa Sex Symbols e em específico o episódio que passou na RTP 2 às 19h25 de 16 de novembro e cujo tema foi as pessoas trangénero. Este programa é uma série de animação espanhola sobre as mudanças físicas e a sexualidade na pré-adolescência. No episódio em causa, Lúcia (uma jovem trans) fala com dois rapazes sobre o que é ser transgénero.

Uma das personagens que é primo de Lúcia mas que só a conhecia quando ainda se identificava como um rapaz diz-lhe, enquanto jogam basket, "não mudaste nada". Ao que a menina responde: "Um pouco (...) mas por dentro sou assim desde sempre".

Núncio afirma que o programa é dirigido a crianças e é "pura propaganda de ideologia de género". O CDS vai propor um voto de protesto pela transmissão destes programas na RTP, diz o deputado. "Ao que nós chegámos", comentou Núncio.

"Porque em vez de homem e de mulher, deverá passar a falar de ser fecundante e ser gestante. Porque o género varia para satisfazer a identidade. E porque os meninos podem ser meninas e as meninas podem ser meninos através, simplesmente, do uso de hormonas", criticou, referindo que "não é isto" que as famílias querem que os "filhos pequenos vejam e ouçam na televisão pública portuguesa".

Na resposta, o chefe do Governo indicou que ainda subscreve "na íntegra" a sua intervenção e isso "já ficou bem patente na própria política que o Governo vem seguindo na área da educação e, em particular, nas alterações à disciplina de cidadania". "Não tendo nenhuma intervenção na programação da RTP, como cidadão, lamento profundamente que o programa tenha sido emitido nos termos em que foi", indicou Luís Montenegro.

Na descrição, a RTP refere que "os jovens aprenderão sobre educação sexual e emocional através de animação e entretenimento".