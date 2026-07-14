“Se morrermos, morremos juntos”. Mulher de homem sugado por janela de avião da Ryanair relata o momento

A passageira referiu que pouco tempo depois de o avião descolar, na passada sexta-feira, a janela que se localizava ao lado do marido partiu-se, causando a despressurização da cabina.

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A mulher que segurou as pernas do marido enquanto ele estava a ser sugado para fora da janela na cabina de um avião da Ryanair na passada sexta-feira contou que “metade do corpo" do homem "estava fora da aeronave”.



ryanair avião aviões aviação Daniel Karmann/AP

Svetlana Grkovic viajava com o marido, Ljubisa Karovic, de Tessalónica, na Gécia, para Memmingen, na Alemanha, e partilhou com a emissora pública grega ERT que Ljubisa o que aconteceu. “Reagi imediatamente e agarrei-o pelas pernas. Pensei: ‘Se morrermos, morremos juntos’”, explicou ainda ao diário sérvio Nova. Com a ajuda de outros dois passageiros Svetlana foi capaz de puxar o marido, que perdeu a consciência três vezes, de volta para dentro do avião.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Segundo Svetlana Grkovic, o marido, de 61 anos, está “gravemente ferido e em estado de choque”. “Para mim, o importante é que ele está vivo... a mão está particularmente ferida e ele tem queimaduras. Não consegue comunicar e não se lembra de todo o ocorrido.”

A mulher referiu que parecia que parte do motor de avião se tinha desprendido, partindo a janela que se localizava ao lado do marido e causando a despressurização da cabina – um fenómeno que ocorre quando a pressão de um ambiente fechado cai repentinamente. Outros passageiros também referiram ter ouvido o que soou como uma explosão e que Ljubisa Karovic manteve o cinto de segurança durante todo o voo.

Um consultor técnico nomeado pela família acredita que o incidente começou com uma falha no motor do lado direito da aeronave, fazendo com que destroços atingissem e partissem a janela antes da rápida perda de pressão na cabina. No entanto, esta avaliação ainda não foi confirmada pelos investigadores.

Os dados do voo explicam que a aeronave estava no ar há cerca de dez minutos quando caiu abruptamente 2.700 metros. Em comunicado a Ryanair refere que o seu voo de sexta-feira de manhã regressou à pista “pouco depois da descolagem, quando a janela de um passageiro se desprendeu durante o voo”.

“A aeronave pousou normalmente e os passageiros regressaram ao terminal. Um passageiro solicitou e recebeu assistência médica em solo”, referiu ainda a companhia aérea.

A Fraport Greece, operadora do aeroporto de Tessalónica, afirmou que “o incidente está a ser investigado pela Autoridade de Investigação de Segurança Aérea e Ferroviária”.