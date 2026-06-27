Há cada vez mais passageiros a fumar a bordo de aviões: este ano já foram instaurados 58 processos

Ryanair desvia cerca de um voo por dia devido ao mau comportamento dos passageiros.

O número de pessoas apanhadas a fumar dentro de aviões disparou nos últimos sete anos. Segundo noticia este sábado o Jornal de Notícias, desde 2024 que a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) já abriu mais de 300 processos de contraordenação. Só este ano contam-se um total de 59 processes abertos: destes, 58 dizem respeito a fumar a bordo e um a consumo excessivo de bebidas alcoólicas.



Ryanair desvia cerca de um voo por dia devido a mau comportamento dos passageiros Vânia Martins

A situação dos fumadores é a que tem preocupado principalmente as companhias aéreas, uma vez que este número tem registado um aumento significativo.

Enquanto que em 2019 só foram abertos 36 processos, este ano já vão em 58. Segundo a ANAC, estas ações podem "comprometer a segurança da aeronave, dos seus ocupantes ou bens".

Em casos mais graves, estes cenários originam até atrasos ou desvios nos voos. A Ryanair, por exemplo, admite que desvia cerca de um voo por dia devido ao mau comportamento dos passageiros. É por isso que a companhia quer proibir o consumo de álcool nos aeroportos durante a madrugada.