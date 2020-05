Perto dos 50 anos, David recupera velhos hábitos da adolescência. Está apaixonado. Fala de momentos, aventura-se, sem fazer planos para os dias que se seguem no calendário do desconfinamento. "Em termos de futuro não olho para aí", diz à SÁBADO. A quarentena passa a correr, faz-se de adrenalina e transgressão, quando leva a recém-namorada (morena de 1m70, aspeto exótico e dez anos mais nova) às escondidas para o quarto. Sabe que pisa o risco, porque vive com os pais desde 2017, após o divórcio e os sucessivos trabalhos precários.

David preocupa-se, sobretudo, com a saúde dos progenitores que não desconfiam do namoro. Sendo o casal de idade avançada (acima dos 75 anos), o filho tenta manter uma distância de segurança deles e cumprir os cuidados de higienização doméstica para reduzir o perigo de eventual contágio da covid-19. Mas não consegue travar o ímpeto de vê-la: "Ela preocupa-se comigo, transmite-me confiança."



Além de David, Madalena, Joana, Maurício, Teresa, Francisco, Manuel e Rui revelam à SÁBADO quais as estratégias que usam para se encontrarem clandestinamente: quartos, casas vagas de amigos, jardins, matas são os locais mais comuns. Mas temem as consequências.



Os nomes dos intervenientes dos casos são fictícios, dada a delicadeza do assunto