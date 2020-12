Os amigos de Sara Carreira partilharam, este domingo, um vídeo no Instagram em homenagem a Sara Carreira, a filha mais nova de Tony Carreira que morreu este sábado num acidente de viação na A1."Um agora que foi lindo", escreveu Miguel Cristovinho, músico dos D.A.M.A., numa publicação a preto e branco em que surge a cantar ao lado de Sara Carreira. No vídeo está também Bárbara Bandeira, que seguia num carro atrás do acidente, e Ivo Lucas, que seguia no mesmo carro que Sara Carreira e ficou gravemente ferido.O grupo de amigos canta no vídeo "Nós os dois" de Bárbara Bandeira, ao som de um piano.

Também Angie Costa, influencer, partilhou o vídeo na sua rede social.



Sara Carreira foi vítima de uma colisão entre quatro veículos ligeiros que ocorreu às 19h de sábad. e O óbito foi declarado no local, e do acidente resultram outros três feridos, um dos quais com gravidade.