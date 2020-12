A hora mais negra da família Carreira

Tony Carreira estava na sua casa do Algarve quando recebeu um telefonema no final da tarde de sábado, por volta das 19h30, a informá-lo para vir rapidamente para Lisboa porque a filha tinha tido um acidente. À hora a que partiu no seu carro para o Hospital de Santarém, o óbito da sua filha já tinha sido declarado na A1, mas o cantor ainda não sabia.



Essa foi a razão por que as televisões (nomeadamente a CMTV e a TVI24) só divulgaram o nome da jovem duas horas depois de saberem a identidade da vítima do trágico acidente. Os canais transmitiram o óbito de Sara Carreira às 23h45, quando Tony Carreira já tinha sido confrontado com o trágico desfecho.





A carregar o vídeo ...