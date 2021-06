Tony Carreira internado no Hospital de Faro com enfarte do miocárdio

O cantor Tony Carreira deu entrada, esta quarta-feira, no Hospital de Faro após ter sofrido um enfarte do miocárdio.



O músico está agora internado no serviço de cardiologia.



Segundo as primeiras informações, o cantor já terá sido submetido a um cateterismo cardíaco e está estável.