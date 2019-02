"Não tenho dúvidas de que o Instagram ajudou a matar a minha filha". A frase é do pai de Molly Russell, uma jovem britânica de 14 anos que em novembro de 2017 se suicidou. Chegou a casa da escola, fez os trabalhos de casa e preparou a mochila para o dia a seguir. Deixou uma carta que dizia: "Desculpem. A culpa é minha". E matou-se. Os pais perceberam no dia a seguir, quando foram acordar a filha.

Agora, mais de um ano depois da morte da filha, o pai de Molly afirmou que as redes sociais contribuíram para a morte da sua filha, o que levou o Reino Unido a falar mais sobre as redes sociais e sobre a influência que podem ter na vida dos jovens e dos adolescentes.

Segundo o Sunday Times, depois das palavras de Ian Russell, mais de 30 famílias acusaram as redes sociais de terem contribuído para os suicídios que vitimaram os seus filhos.

A taxa de suicídio entre menores quase duplicou em oito anos, o que levou o Reino Unido a temer estar a criar uma "geração suicida". As redes sociais vão ser obrigadas a controlar melhor os conteúdos que instigam à depressão e ao suicídio, arriscando sanções.

"O suicídio é agora a principal causa de morte dos jovens abaixo dos 20 anos e os números de automutilação estão a aumentar, em particular entre raparigas adolescentes", avisou o secretário e Estado para a Saúde do Reino Unido, Matt Hancock. "Se achamos que [as empresas que detêm as redes sociais] precisam de fazer coisas que se recusam a fazer, então nós podemos, e devemos, legislar", acrescentou.

Segundo uma sondagem do YouGov, avançada pelo El Mundo, 18% dos adolescentes e jovens britânicos entre os 16 e os 25 anos admite que "não vale a pena viver" e 27% sente que a sua vida "não tem valor". 57% dos jovens admite que as redes sociais exercem uma "pressão esmagadora" para ter êxito.

Adolescentes procuram informação online

Um estudo liderado por Louis Appleby, responsável pela estratégia de prevenção de suicídios no Reino Unido, revelou que um quarto dos adolescentes que se suicidou procurou informação online. Um em cada 25 adolescentes chegou a visitar páginas online que incitam ao suicídio.

"Chegámos com muito atraso ao momento de identificar como os adolescentes utilizam as redes. Corremos o perigo de uma autêntica geração suicida, de jovens que aprenderam a auto lesionar-se copiando os outros", explicou Appleby. "As auto lesões são um fator de risco de suicídio e são um problema que afeta já uma em cada quatro raparigas e um em cada dez rapazes".

Sally Davies, diretora geral de saúde britânica, alerta os pais para controlarem o tempo que os filhos passam na Internet. "Há um vínculo muito direto entre as auto lesões, os suicídios adolescentes e o feito de passar quatro horas por dias nas redes sociais", advertiu.

A história de Molly

Mais de um ano depois do suicídio da filha, o pai, Ian Russell, falou à imprensa sobre o tema. Acusou o Instagram de ser parte responsável pelo ato da jovem e alertou todos os pais para os perigos escondidos nas redes sociais.

Os pais procuraram respostas e as redes sociais usadas por Molly, como o Instagram e o Pinterest, provocaram-lhes "um arrepio de horror". "Aquilo não foi mais que um vislumbre que o profundo efeito das redes sociais teve na minha adorável filha", disse Ian Russell.

"Uma boa parte dos conteúdos era positiva, com grupos de pessoas a tentarem ajudar-se mutuamente para colocarem um fim aos ferimentos autoinfligidos. Mas a outra parte era chocante, com conteúdos que incentivavam a este tipo de ações", disse o pai de Molly à BBC.

"Era apenas dois anos mais velha do que a minha filha e sinto-me desesperadamente preocupado em assegurar que os jovens são protegidos", disse o secretário de Estado da Saúde britânico, pai de três filhos. "A dor que os pais de Molly sentem é algo que nenhum pai devia experimentar. Cada suicídio é uma morte que podia ser prevenida."

"É chocante a facilidade com que se consegue aceder a conteúdos destes. Não tenho dúvidas sobre o mal que isto provoca, especialmente aos mais jovens. É tempo de a internet e de as empresas se chegarem à frente e eliminarem estes conteúdos de uma vez por todas", defendeu Matt Hancock.

Instagram vai esconder atos de automutilação

Mais de um ano depois do suicídio de Molly Russell, a rede social decidiu começar a esconder publicações que mostrem atos de automutilação. Fotografias que contenham imagens explícitas passam a estar desfocadas até que o utilizador escolha vê-las. Por cima surge um alerta de "conteúdo sensível".

O Instagram já filtrava publicações que promovessem comportamentos suicidas, mas a partir de agora todas as publicações com imagens gráficas de automutilação passam a ser proibidas.

Recomendações não monitorizadas levavam a que utilizadores a sofrer de depressão fossem expostos a conteúdo sobre automutilação e suicídio na rede social, se tiverem pesquisado sobre estes temas.

"Não queremos estigmatizar a saúde mental ao apagar imagens que refletem os problemas fortes e sensíveis com que as pessoas lutam", disse Adam Mosseri, responsável do Instagram, num artigo de opinião para o The Telegraph. No texto, refere-se diretamente a Molly ao afirmar que está "profundamente afetado" com a história da adolescente.