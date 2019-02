O animal foi imediatamente atendido por um veterinário e já se encontra fora de perigo.

Na quarta-feira, um cão da raça Pinscher tentou proteger os donos do ataque de uma cobra e acabou por ser mordido pela mesma, depois do réptil ofídio entrar no pátio da casa dos tutores, no município de Cidreira, no estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

Os tutores levaram imediatamente o animal a um veterinário, onde foi medicado e declarado fora de perigo.

As autoridades de vigilância sanitária brasileiras foram chamadas ao local e confirmaram que se tratava de uma cobra conhecida no Brasil como cruzeira (Bothrops neuwiedi), uma espécie endémica na América do Sul.