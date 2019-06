Facebook, Facebook Messenger, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ainda que "adolescentes" na sociedade atual – o Facebook foi criado há 15 anos, por exemplo-, as redes sociais são atualmente uma espécie de "centro do mundo". Usadas para partilhar pedaços da vida pessoal, manter famílias em contacto, procurar emprego, expandir negócios e veículo de informação, já serviram até para fazer cair governos e manipular eleições – tornando prática comum o uso da expressão fake news.

Segundo o We are Social, existem 3,48 mil milhões de utilizadores de redes sociais em todo o mundo, um número que cresceu 9% desde o ano passado. A importância dos social media levou mesmo a que se criasse o Dia Mundial das Redes Sociais, que se celebra a 30 de junho. A iniciativa é responsabilidade da plataforma Mashable e existe desde 2010.

Portugal não escapa à efeméride e, no El Corte Inglês de Gaia, realiza-se, este domingo, um congresso em que se vão debater temas como o crowdfunding, o poder das redes sociais e a gestão profissional do Facebook.

O Relatório Digital Global de 2019 indica que cada português tem, em média, 8,5 contas ativas em redes sociais. Dedica-lhes cerca de duas horas diárias, mas apenas cerca de 20% é de maneira profissional. Facebook, Youtube, Facebook Messenger, Whatsapp, Instagram e LinkedIn são, por ordem, as redes mais usadas.

Com as redes sociais e, em muitos casos, o consequente uso prolongado das redes sociais surgiram problemas vários de saúde pública. Em Portugal, de acordo com o relatório de 2018 do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Adivitivos e nas Dependências, 25,9% dos jovens com 18 anos está viciado na Internet, um número superior aos que admitem adição ao álcool ou a droga.



Entre os inquiridos, cerca de um terço (33%) admitiu ter começado a utilizar a Internet ainda antes dos 10 anos. E 25% dos jovens referir já ter tido problemas associados à utilização da Internet, não especificando o SICAD que tipos de problemas são estes.