Não é à toa que lhe chamam segundo cérebro: com meio milhão de neurónios e mais de 30 neurotransmissores, consegue funcionar autonomamente – sem que o cérebro tenha de enviar nenhum comando – e tem um importante papel nos químicos enviados para o cérebro. Talvez fique surpreendido, mas tudo o que lhe estamos a dizer é sobre… o intestino.

É, por isso, mais cimentada a importância que a alimentação tem no funcionamento do corpo humano, muito para além do sistema digestivo. Sabia que o intestino é parcialmente influenciador de fatores como a concentração, o humor e mesmo a sexualidade? Por isso, quando falamos de barrigas felizes, não falamos apenas de saúde digestiva.

Dar o melhor ao seu corpo

Voltamos à pergunta inicial: já ouviu o seu segundo cérebro hoje? Costuma ouvi-lo? Uma barriga a dar horas nunca é bom sinal, mas talvez esteja na hora de a começar a ouvir melhor… E torna-la uma barriga Activia, com o ritmo certo para o seu corpo e para a sua vida. Nos últimos anos, a vida tornou-se imprevisível, mas 2022 é o ano de recentrar, de restabelecer o ritmo certo e de voltar à vida com mais flow.

Mais do que ter um impacto na alimentação, Activia propõe-se a ter um papel ativo de impacto na vida. Porque uma alimentação equilibrada e saudável muda a forma como vemos o mundo, e porque comer bem não precisa de significar comer sem sabor, a gama Activia Mix & Go é a escolha certa para as pequenas pausas do dia a dia, para que a vida continue ao ritmo certo. Uma forma simples e deliciosa de tomar probióticos1, todos os dias.

Misturar, saborear, cuidar Activia Mix & GO

Uma forma rápida, prática, e que permite o consumo de probióticos1, ajudando ainda ativamente a sua saúde digestiva2









Activia Topper Uma alternativa pronta a levar e pronta a comer. Um topper de Muesli & Arando, que facilita os snacks e o consumo diário de probióticos. É fonte de fibras e com ingredientes 100% de origem natural.







Activia Natural 0%mg O nº1 em probióticos1, sem matéria gorda e ideal para misturar! Com fruta, com cereais, com sementes…Tem 0% de matéria gorda e 100% de sabor, para todos os momentos.





Activia 00% Chia e Amêndoas É delicioso, com milhões de probióticos, e é isento de culpas. O sabor está lá, é baixo em gordura e sem açúcares adicionados (contém apenas açúcares naturalmente presentes)! 0% de adição de açúcar, mas 100% de sabor.





Activia 00% Pedaços Pêssego Com pedaços de verdadeira fruta, traz o twist desejado ao consumo de probióticos, para quem não dispensa uma experiência mais completa. Com fruta, mas sem gordura e sem açúcares adicionados (contém apenas açúcares naturalmente presentes).

21 dias para recentrar a sua vida

O censo comum afirma que são precisos 21 dias para transformar uma qualquer mudança num hábito. 21 dias apenas. Activia criou o Desafio 21 dias, um manifesto que se propõe a mudar a sua rotina, mas que quer também acompanhá-lo nas mudanças da sua vida! O desafio é simples: durante 21 dias, coma um Activia por dia, dando uma vida com mais flow. Saiba mais sobre este desafio aqui.





“No meio de dias intermináveis, com uma lista infindável de tarefas e trabalho e em que nem sempre temos tempo de preparar as nossas refeições, Activia oferece-me sempre uma alternativa que me ajuda a manter a minha barriga muito saudável!”

Cláudia Vieira, embaixadora Activia

Cláudia Vieira é embaixadora Activia pelo 2º ano consecutivo, e aceitou também o desafio de criar novos hábitos. A rotina de ter Activia como parte da alimentação diária é já um hábito bem enraizado, mas a actriz acredita que “este desafio que vai revolucionar o nosso bem-estar e o ritmo e energia com que vivemos os nossos dias.”. Junte-se ao desafio Activia e crie novos hábitos para uma vida cheia de flow. Inspire-se nas nossas sugestões!

Ideias desafio 21 dias

• Cozinhar com alimentos mais naturais;

• (Re)começar uma rotina de exercício;

• Criar uma rotina de sono adequada;

• Tentar um hobbie que sempre desejou;

• Marcar uma hora por dia para si próprio;

• Enviar uma mensagem espontânea a alguém de quem gosta;

• Ler. Uma página, um poema, um livro inteiro;

• Apreciar verdadeiramente o que o rodeia por 5 minutos;

….

• Comer um Activia por dia!

1 Activia contém as culturas vivas do iogurte que são probióticos porque melhoram a digestão da lactose do produto em indivíduos com dificuldades de digestão da lactose. Activia é marca Nº1 de leites fermentados com probióticos em Portugal. Dezembro de 2020.

2 Activia contém cloreto, presente de forma natural, que provém de sais minerais e que contribui para uma digestão normal através da produção de ácido clorídrico no estômago. Deverá ser consumido integrado numa alimentação e estilo de vida saudáveis.