Sabe qual é o melhor jejum para si?

Uma torradinha acabada de fazer – era só nisso que Elisabete Marques pensava na primeira vez que fez jejum. Depois dessas 14 horas, a reformada já fez jejuns de 16, 24 e até de 48 horas. “A primeira vez que fiz jejum não tinha fome, mas só pensava em comida”, conta Elisabete, que foi aconselhada pela especialista Alexandra Vasconcelos, porque queria emagrecer e ter uma vida mais saudável. Começou há um ano, mas só há dois meses é que se estreou nos jejuns diários de 18 horas. Já perdeu 10 quilos e sente melhorias na sua saúde – tem menos dores causadas pela artrite psoriática.



Como explica Alexandra Vasconcelos, licenciada em Ciências Farmacêuticas, este método tem várias vantagens. Além de baixar a concentração de açúcar no sangue, aumenta a produção da hormona de crescimento [que estimula a renovação dos tecidos e reduz a inflamação], queima gordura, acelera o emagrecimento, aumenta a sensação de bem-estar e saciedade e dá mais energia. “Jejuar tem a vantagem de educar o organismo a adaptar-se à gordura e a requerê-la como fonte de energia”, explica a autora do livro O Poder do Jejum Intermitente, publicado pela Planeta. “Quando estamos sempre a comer, o nosso metabolismo fica apenas focado nisso.”



Além de contribuir para a perda de peso, vários estudos demonstram vantagens para quem faz exercício físico. Gonçalo Vilhena de Mendonça, investigador do Laboratório de Função Neuromuscular, da Faculdade de Motricidade Humana, analisou este impacto positivo. “Nos efeitos do jejum intermitente sobre o rendimento físico, confirmaram-se os benefícios ao nível do rendimento cardiorrespiratório.” O especialista da Universidade de Lisboa revela que o mais surpreendente foi o estudo que demonstrou que “o jejum intermitente, quando praticado por pessoas treinadas durante um mês, permite aumentos significativos da capacidade supramáxima de exercício (capacidade máxima de trabalho numa janela temporal de 30 segundos).” No entanto, o jejum não é para todos. Ficam de fora grávidas, menores de 18 anos, pessoas com distúrbios alimentares ou diabéticos de tipo 1. Qual o melhor jejum? Veja os vários regimes e o que procura.