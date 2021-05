SÁBADO Viajante: está a chegar a sua nova revista de viagens

É já no próximo sábado, 29 de maio, que chega às bancas o primeiro número da SÁBADO Viajante. Dar a conhecer o melhor de Portugal e do mundo é o objetivo: a cada três meses na revista em papel, todas as semanas no programa de televisão na CMTV e a qualquer hora em sabado.pt.

Está a chegar às bancas a mais recente aposta da SÁBADO: uma revista de viagens trimestral que também é programa de televisão e plataforma digital. O primeiro número da revista é lançado a 29 de maio, tem como tema de capa o México e custa 3,50 euros. A 5 de junho será a vez de estrear o programa de televisão semanal, na CMTV. Qualquer que seja a plataforma, o lema não deixa dúvidas: SÁBADO Viajante, sabemos para onde vamos.



No momento em que, passo a passo, os viajantes começam a voltar à estrada e a percorrer o mundo, a SÁBADO inovou e criou a revista SÁBADO Viajante, numa parceria com a Reverso Editora. Neste primeiro número que chega agora ao grande público, além da reportagem de capa dedicada à Riviera Maia, há muito mais para ler e descobrir em Portugal e no estrangeiro.



Setúbal vai estar em destaque, com uma reportagem que combina praia e serra, gastronomia, inovação e património. Lourinhã é outro dos destinos nacionais a merecer relevância. A Capital dos Dinossauros é isso e muito mais, com destaque para a arte, qualidade dos produtos, uma aguardente especial e uma história com grandes momentos para recordar. Um fim de semana de enoturismo no Douro é outra das sugestões da nova publicação.



Neste primeiro número da SÁBADO Viajante, vai também poder descobrir quais os destinos mais seguros para viajar neste período de pandemia, com as 10 melhores promoções do mercado para lá chegar. Novidades, questionários, agenda de eventos, literatura e curiosidades do mundo das viagens também não vão faltar, tal como um portfólio fotográfico sobre um outro lado de Cabo Verde ou uma entrevista reveladora com a cantora e compositora Luísa Sobral a bordo de uma autocaravana.



Ao longo das páginas desta nova revista será possível descobrir as crónicas de viajantes com muito para contar, como os escritores Francisco José Viegas e Raquel Ochoa ou o comunicador de rádio Gonçalo Câmara, também ele autor publicado. Além destes, a revista dá a oportunidade também para conhecer os pontos de vista de Eduardo Dâmaso (diretor da SÁBADO), Alfredo Leite (fotógrafo e diretor-geral adjunto da Cofina), Ângela Marques (editora do GPS) e Ricardo Santos (jornalista de viagens e coordenador da SÁBADO Viajante).

Este projeto ligado às viagens passa igualmente pela televisão. O primeiro episódio do programa semanal de viagens na CMTV estreia já a 5 de junho, sábado, no período da manhã. O destino de estreia no formato televisivo será Setúbal, para acompanhar todos os fins de semana de junho. A cada sábado, um ângulo diferente sobre a cidade e o concelho, com entrevistas, experiências e descobertas ao alcance de todos, para todos os bolsos e sempre levando em conta as restrições inerentes à pandemia.



Para o mês de julho estão programadas as emissões dos episódios dedicados à Lourinhã e ao México. No início do mês a viagem será feita pela zona Oeste de Portugal e, a partir daí, a ação irá desenrolar-se no junto ao mar, no México, de Cancún a Tulum. Estes episódios irão estender-se até ao mês de agosto.

Para além do papel e da televisão, a SÁBADO Viajante vai estar presente no site da revista SÁBADO (sabado.pt), com um canal dedicado ao mundo das viagens em Portugal e no mundo.