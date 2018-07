Quatro cientistas conseguiram tornar insivível um filtro óptico - mas ainda há muita investigação pela frente.

Foi a equipa de cientistas do instituto nacional de investigação Énergie Matériaux Télécommunications, no Canadá, que levou a cabo a aventura: conseguiram o feito inédito de tornar um objecto invisível.



O processo baseia-se na criação de um manto da invisibilidade: luz, cores e ondas electromagnéticas são conceitos na base da explicação desta aventura científica. Um dos autores, o cientista José Azaña explicou à SÁBADO os desafios da experiência. "Para tornar um objecto invisível temos de fazer com que a luz não interaja com ele."



Apesar de terem conseguido fazer desaparecer um filtro óptico, parece estar longe o dia em que conseguirão fazer o mesmo com um copo, com uma caneta ou até com uma pessoa, como um dia H. G. Wells (na foto) descreveu no seu romance, O Homem Invisível.