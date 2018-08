Paulo Bragança: "A fasquia hoje está muito baixa"

Há quem diga que isso é consequência necessária da democratização da produção musical.

Olha, puta que os pariu. Já dizia o Luiz Pacheco. Mas qual democratização? A arte é sagrada, a mim não me deu vontade de ser fadista. As pessoas já não fazem as coisas por vocação, fazem-nas por dinheiro. E isso é um veneno, o pecado original resume-se todo aí. Não estou a dizer que não é legítimo ganhar dinheiro, mas ter a soberba de dizer "porque me deu na gana"? Desculpem lá, mas vão ser úteis noutra coisa qualquer, porque eu tinha vergonha. E depois é na fuçanga: chega, faz, é um grande artista, vive naquela ilusão, as redes sociais ajudam à festa e vai. E a fasquia? Cá em baixo. Hoje em dia com a democratização podes fazer um disco no quarto, e isso é muito fixe, mas é para quem o saiba fazer.



Antes do seu refúgio dizia que "arte e dinheiro não se misturam". Aprendeu a viver com isso?

Uma vez dei uma entrevista em que dizia "jamais me venderei", é mais por aí. Podia ter-me sentado em tantos tronos e nunca aceitei nenhum. E da mesma forma que parti, voltei sem nada, mas também não devo nada a ninguém. Se quisesse, tinha aí dois ou três tubarões a trabalhar comigo e sabia perfeitamente que em vez de ter 4 ou 5 concertos tinha 40. Mas não quero porque sei que o preço seria muito alto.



É a voz da experiência a falar?

Dei muito, ao ponto de ter tido uns cavalheiros que me roubaram tudo, outro dos motivos para ter ido embora. Um dia o senhor do banco telefona-me e diz, "pois, não há dinheiro na conta". Foi a debandada. Fiquei sozinho. Da minha casa, da qual toda a gente tinha a chave - entravam, comiam, bebiam, dormiam -, toda a gente desapareceu. Caí em descrédito, a minha própria família me renegou e foi aí que vieram as drogas e tudo isso. Mas já nessa altura estava farto e desiludido com o sistema. Eu queria era ir embora.



Para a Irlanda. O que passou lá?

Uma vez estava já em Dublim e uma rapariga perguntou-me o que fazia e eu disse: "Penso." E de facto era o que eu fazia: era um constante descer às entranhas - e quando digo isto é mesmo às profundezas dos infernos. Matei os Adamastores todos. Abri-me de tal modo a mim próprio que já não tenho medo de nada, a não ser de ficar numa cama e dependente de outra pessoa. Foi um processo muito violento. E não é para todos mas é o que me mantém aqui hoje, de pé. Vivi num castelo durante um ano e meio, estive mesmo sozinho, com a povoação mais próxima a 15 km.



Esteve em solidão total?

Era um eremita absoluto, nem telemóvel tinha. O castelo é um monumento nacional irlandês de 900 anos - foi onde me perguntei o que estava a fazer. Havia dias em que não tomava banho, quando via pessoas parecia um bicho. Lembro-me de comer batatas e pão duríssimo só para não ter de ir à povoação buscar mantimentos. O castelo tinha uma biblioteca fantástica, com 30 e tal mil livros, o que já me dava pano para mangas. Tudo isto te faz trabalhar a cabeça e eu vingava-me era a papel e caneta. Ainda não fui ver o que está lá escrito. É um país que nunca vou largar, será sempre uma casa.



Retirou uma epifania desse refúgio?

É muito simples, é o que Sócrates dizia e todos nós sabemos: conhece-te a ti mesmo. Somos rodeados de muitas mentiras e aparências, a vida hoje é propícia a que a pessoa fique alienada, vive na imagem para os outros e esquece-se disso. Parece que temos medo de nós próprios. Eu falo com cada vez menos pessoas, mas cada vez mais percebo que não se diz nada. E a verdade a pessoa tem de a saber, as palavras existem para isso, e hoje as palavras estão todas mortas. Dizerem-me um "I love you"? Vão mas é passear. É a banalização das coisas e do próprio eu, isso assusta-me. Se há uma máxima, é essa e eu subscrevo-a.



Como encarou o Portugal que encontrou no retorno?

Um desencanto. Quando cheguei da primeira vez começou logo aí um pranto que não pude controlar. Mas encontrei um Portugal deslumbrado consigo próprio: ganhamos tudo, temos muito boa imagem lá fora, somos o melhor destino turístico do mundo. De repente passamos da nulidade absoluta, da ignorância total, a isto. O Portugal de hoje está alienado de si próprio, não está a cuidar dos seus. O País que vejo em 2018 é pior do que aquele que deixei em 2006. Estamos a saldo. Há um ditado irlandês que diz "quanto mais pesada a carteira, mais leve o coração", e de facto adapta-se. Não se dá conta de que se está a delapidar uma identidade.



Vê essa lógica aplicada ao fado enquanto comodidade, atracção turística?

Vejo e dá-me asco. E é porque não encontrei uma palavra ainda pior. Não há espontaneidade, e o fado está a ser exportado sem qualquer critério. Chamem-me punk - eu nunca me chamei seja o que for -, mas nesse sentido, de facto, não consigo alinhar pela mesma bitola. Custa-me que brote que nem cogumelos hoje em dia. Dantes havia brio, as pessoas faziam por orgulho. Por isso é que não estou todos os dias em casas de fado, pede-se muita verdade. Mas há uma geração de músicos na onda dos 20, 30, com uma dedicação e empenho enormes.



Tinha a noção de que ainda havia um público à sua espera?

Tinha alguma consciência, mas não desta forma. Mal chego pedem-me autógrafos. E digo sem vaidade nenhuma que todos os dias ouço coisas que fico parvo. A ponto de entrar num restaurante e baterem-me palmas. Outro dia houve um que me chamou D. Sebastião. Alto lá, calma. E tenho vindo a constatar que o meu público vai dos 9 aos 80 anos. O que vejo é um respeito muito grande, diria quase que há mesmo uma vontade de que eu vença, de que as coisas se façam. Isso é o que interessa no fim de contas. Afinal aqueles anos de ter levado com a cacetada toda por andar descalço, maquilhado, de ser maluco, tanta merda que disseram e o preço tão alto que paguei, afinal algo ficou.



O Cativo foi uma resposta a isso, de alguma forma?

O Cativo foi o compromisso de dar alguma coisa o mais rapidamente possível. É o resumo do meu 2017, e o prenúncio do que aí vem. Três temas são gravados ao vivo no Caixa Alfama, quase nem mexemos neles. Quis dar aquele fado clássico nas versões do Remar, Remar [Xutos] e Soldado [Sitiados], que não são fados mas não o deixam de ser. Há o fado irlandês, como o chamo, uma cantiga tradicional em gaélico. Uma vez fui à missa com uma amiga, e saiu da igreja uma mulher a cantar isso - eu vi ali o fado inteiro. Jurei a mim próprio que se um dia voltasse a cantar, gravaria isto. Depois vem a Biografia, que é só um alerta para como as coisas eram feitas, porque era uma transgressão, percebes? Já viste que tudo hoje é convencional? Nós é que não éramos. E o Peregrino, que aponta já para o próximo álbum.



O que pode avançar sobre este disco?

Vai chamar-se Exílio e está a cerca de 70%. Já não falta muito e tem uma maturação de seis anos, desde 2012. Tenho vindo a pôr alguns temas em cena, para testar e perceber texturas, sons, o que posso mudar aqui ou ali, se está bem, se não... não quero que o Exílio saia sem ser de facto o disco. Posso dizer que será tão ou mais importante do que o Amai. Se o Amai está entre os melhores discos de sempre da música portuguesa, como dizem, este não vai ficar atrás. Vai abranger muito.



Isso é que é promessa.

Eu não faço coisas pelas quais não estou encantado, ou que não ache que me vão surpreender. É o caso deste concerto, que vai iniciar um ciclo que se fecha em Outubro de 2019, quando toco no Grande Auditório do CCB. Aí já estará o Exílio cá fora, ainda ontem tive uma reunião com o Fernando Ribeiro [Moonspell] para orientar o ano que vem. Vamos ter a banda toda em palco e o concerto vai passar por novo repertório clássico, meu e não só, e grande parte do Exílio. Ainda vamos trabalhar aquilo, mas já está a ponto de se apresentar. E estou ansioso para o testar. Vamos sempre acrescentando um pouco mais até ao lançamento, lá para o fim do ano. Tem de acabar em algum lado, senão daqui a bocado é um disco que vai para as calendas gregas.



E daí para a frente?

Tenho vontade de fazer depois um ou outro disco, mas estou muito tentado a não fazer muitos mais. Há 20 anos o David Byrne [Talking Heads] dizia-me: o futuro da música está nos concertos ao vivo e na relação directa que o artista tem com o público, sem editoras e toda a parafernália à volta. E de facto o gajo tinha razão. Já que os discos não se vendem e tudo é pilhado... O YouTube leva-te 70%! Porque é que me estou a empenhar para gravar discos para depois me levarem tudo? Dá raiva a maneira como as coisas estão a ser feitas. Se te dissesse o que tenho na SPA [Sociedade Portuguesa de Autores] dava-te vontade de rir. Vão ver concertos. E quem for, fica com ele na memória.

