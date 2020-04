Quando as medidas de confinamento ditadas em Itália devido ao novo coronavírus deixaram um grupo de prostitutas transexuais sem comida, numa praia perto de Roma, o cardeal Konrad Krajewski enviou dinheiro para lhes arranjar comida.O pedido de ajuda chegou a Krajewski, de 56 anos, através de um padre local, que não conseguia esticar mais os recursos da sua paróquia. Por esta e outras ações, Krajewski é conhecido por "Robin Hood do Papa".O cardeal polaco gere as instituições de caridade do Vaticano. Sobre a transferência do dinheiro, considerou à Reuters tratar-se "de trabalho normal para a Igreja, é normal". "Isto é como a Igreja se transforma num hospital de campanha."O título oficial de Krajewski é de Esmoleiro Apostólico. À Reuters, relatou que os transexuais provavelmente não tinham documentos, o que torna difícil para eles procurar ajudas do governo."Tudo está fechado. Não têm recursos. Foram ao padre. Não conseguiam ir ter com um político ou um deputado. E o padre veio ter connosco. Encontram-se em sérias dificuldades porque às vezes os seus passaportes são confiscados pelos proxenetas da Máfia que as controlam. Seguimos o Evangelho", garante Krajewski, reforçando que é o que Jesus faria.Não é a primeira vez que Krajewski se destaca: já entrou dentro de um esgoto, entrou numa zona onde a polícia tinha proibido a entrada, e voltou a ligar cabos elétricos para que centenas de pessoas sem-abrigo, muitas delas imigrantes, pudessem ter eletricidade num edifício ocupado em Roma.Desde 2013 que Krajewski foi nomeado para o cargo. Tornou-se conhecido por, de noite, não usar as roupas do clero e entregar comida aos sem-abrigo numa carrinha branca.Também abriu abrigos perto do Vaticano onde os sem-abrigo podem tomar banho, cortar o cabelo e receber cuidados médicos.