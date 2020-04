Bedfordshire,

Tom Moore, ao lado da filha, enquanto aviões sobrevoavam a sua casa Foto: Getty Images

Tom Moore, o veterano da II Guerra Mundial que se tornou um herói nacional depois de arrecadar milhões para o Serviço Nacional de Saúde britânico, completa esta quinta-feira 100 anos. Teve direito a uma promoção a coronel, a uma homenagem com aviões militares e a uma mensagem do primeiro-ministro do Reino Unido.Moore angariou mais de 34 milhões de euros para o National Health Service (NHS) depois de se ter comprometido a dar 100 voltas à sua casa, emnum andarilho. Demorou dez dias a fazê-lo. Para celebrar um século de vida, escrevem os meios de comunicação locais, Moore foi promovido a coronel honorário da Army Foundation College, promoção que contou com a aprovação da Rainha Isabel II.Durante a manhã desta quinta-feira, um avião da II Guerra Mundial e helicópteros da Royal Air Force sobrevoaram a casa de Moore - que foi fotografado no jardim.

O veterano, que assegurou ainda ser o "Capitão Tom", disse estar muito honrado com a promoção e com todas as mensagens que recebeu. "Se as pessoas escolherem tratar-me por coronel agradeço muito", disse em declarações à BBC.

Desde segunda-feira que Moore recebeu mais de 125 mil cartas de parabéns, expostas numa escola em Bedfordshire. "Nunca pensei que algo como isto pudesse acontecer. É realmente espantoso. Tenho que dizer... muito obrigado a todos, onde quer que estejam", afirmou.





Cartões de parabéns a Moore expostos numa escola Foto: Reuters

As ações do veterano não ficaram indiferentes ao primeiro-ministro britânico, que após recuperar da covid-19 e ter recebido alta do hospital gravou uma mensagem especial para Moore. "Sei que falo pelo país inteiro quando digo que lhe desejamos um feliz aniversário. Os seus esforços heróicos levantaram o espírito de toda a nação", disse Boris Johnson.





I want to wish @captaintommoore a very special 100th Birthday. Thank you on behalf of the whole country. pic.twitter.com/YqJxtHLCav — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 30, 2020

Também a família real britânica quis agradecer a Tom Moore: "É incrível. É maravilhoso que toda a gente tenha ficado inspirada com a sua história, com a sua determinação. Ele é uma máquina de arrecadar dinheiro", elogiou o príncipe William.