Itália: Procuram-se os clientes de uma prostituta infetada com coronavírus

Em Itália, as autoridades de saúde estão a tentar rastrear os contactos de uma prostituta que estava infetada com o novo coronavírus. A mulher trabalhava em Modica, Sicília, num apartamento alugado. Agora, é necessário encontrar os clientes que com ela estiveram nos últimos 14 dias. Além disso, os familiares dos clientes e outras pessoas com quem tenham contactado de forma próxima também devem ser testados.A prostituta viajou da Sicília até à região de Umbria, onde acabou por ser hospitalizada devido à infeção. A deteção dos contactos é importante para impedir o surgimento de surtos.O autarca de Modica, Ignazio Abbate, fez um apelo: "Todas as pessoas que contactaram com ela devem fazer o teste ao novo coronavírus."As autoridades sanitárias também recordaram que quem esteve em contacto com a prostituta tem que o declarar, para não espalhar a doença.