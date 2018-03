Está grávida. A barriga começa a crescer, os pés a inchar e uma fome voraz – se não tiver enjoos – começa a surgir a cada intervalo entre refeições. O que fazer?





Hipótese a) Ter calma, afinal não queremos ficar do tamanho de um elefante. Hipótese b) Comer como se o furacão Gisele fosse esvaziar todos os supermercados num raio de 10 kms. Muitas são as que caem na última opção, já que engravidar é a melhor desculpa para comer tudo e mais alguma coisa. Mas o comportamento devia ser exactamente o inverso, alerta a nutricionista brasileira Renata Bagarolli que esteve em Lisboa a dar uma formação em nutrição funcional. "Infelizmente, normal é vermos várias mulheres grávidas que acham que podem comer o que quiserem, até alimentos (pouco saudáveis) que não comeriam quando não estavam grávidas. O raciocínio deveria ser ao contrário: a futura mãe deveria cuidar muito mais da sua alimentação e estilo de vida porque está a gerar uma vida nova e consoante as suas escolhas pode ser uma vida com saúde ou com maior risco de várias doenças."

E a nutrição funcional pode ser a ajuda que precisa. Afinal, em que consiste? É adaptar uma dieta a cada pessoa, como defende Renata Bagarolli, que esteve em Lisboa, no início Março, para orientar o Curso Nutrição Funcional na Gravidez e na Pediatria, com lotação esgotada. "Há um grande foco na detecção e correção precoce das disfunções e desequilíbrios bioquímicos de cada pessoa, tendo sempre em conta que o organismo humano é um todo, ou seja, o que se passa num órgão pode afetar vários outros. Isso está hoje cada vez mais patente em muitas publicações científicas. Por exemplo, pensa-se hoje que as alterações da microbiota intestinal são causas de várias doenças extra-intestinais."

Se isto é verdade para quem não está grávida, quanto mais para quem está. Renata defende que somos também o que a nossa mãe comeu. "Diz-se que somos o que comemos, mas penso que essa afirmação está incompleta. Somos também o que a nossa mãe comeu", explica a nutricionista da Universidade Católica de Campinas, mestre e doutorada em Fisiopatologia médica e com experiência clínica em biologia molecular. E acrescenta: "Na verdade, muito do que ela faz na fase de gestação (o que inclui não só a dieta, mas também o estilo de vida) pode influenciar a saúde e risco de doença no seu bebé, podendo esse efeito perdurar ao longo da vida desse novo ser. Vários estudos indicam que a saúde é fortemente influenciada pela vida intra-uterina."



Animais proibidos

Então o que devem riscar já da lista? É fácil. Esquecer os queijos amanteigados e maturados como queijo brie, camembert, danish blue e gorgonzola – "podem abrigar uma bactéria denominada Listeria, que tem sido associada ao aborto instantâneo, parto prematuro e morte do bebé."

Outro que já sabemos são as carnes cruas ou mal cozidas e frutas e vegetais mal lavados podem abrigar um parasita denominado Toxoplasma e uma variedade de bactérias. Juntemos à lista a cafeína presente no café, chá preto, chá verde e chá mate, chocolates, bebidas energéticas e refrigerantes à base de cola. "Para as mulheres grávidas, a ingestão de muita cafeína pode resultar em aborto, ou baixo peso ao nascer, que acarreta maiores riscos de saúde do bebé. A quantidade de cafeína segura é de até 300 mg por dia (o equivalente a 3 chávenas de 240 ml). Quem não dispensa um café, terá que evitar os chocolates, chás e refrigerantes." E claro, o consumo de álcool é contra-indicado.

Então qual é a estratégia indicada? Menus personalizados e, segundo Renata Bagarolli, importante que o nutricionista ajuste as quantidades adequadas em carboidratos, proteína e gorduras na dieta, para que a gestante tenha um ganho programado de peso para cada trimestre, de acordo com as necessidades. O que se quer é evitar o excesso de peso que pode acarretar em consequências desagradáveis como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia e pressão arterial elevada garantindo uma boa saúde para mãe e para o bebé.



Diferenças entre trimestres

Renata ajuda até a compreender o que é mais importante em cada fase da gravidez. Por exemplo, no primeiro trimestre em que ocorre o crescimento, formação e desenvolvimento do fecto, por isso a alimentação e suplementação tem que ser reforçada com ferro, colina, cálcio, zinco, vitaminas D (ajuda na fixação do cálcio nos ossos), vitamina A (fundamental para o desenvolvimento cerebral e para a formação dos dentes), vitamina do complexo B (metabolismo energético do feto e da mãe), ómega-3 (fundamental para o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso central). "Além disso, o ácido fólico previne defeitos na formação do tubo neural, que é a estrutura que dá origem à medula espinhal e ao cérebro. O ideal é iniciar a suplementação com ácido fólico 3 meses antes de engravidar e depois continuar com sua ingestão."

Já no segundo trimestre, a nutricionista defende que existem algumas vitaminas e minerais importantes como: "a vitamina C que ajuda na formação do colagéneo, que compõe pele, vasos sanguíneos, ossos e cartilagem, aumenta a absorção do ferro e fortalece o sistema imunológico; magnésio, mineral que favorece a formação e o crescimento dos tecidos do corpo; vitamina B6 que é importante para o crescimento e o ganho de peso do feto e a prevenção da depressão pós-parto; e ainda o ferro, essencial na produção de hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigénio pelo sangue.O ferro ainda previne anemias que podem acometer tanto o bebé quanto a mãe."

Para os últimos meses, há que ter em atenção o cálcio que ajuda "na produção de leite após o parto. Ele ajuda ainda no processo de coagulação do sangue e na boa manutenção da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos e das contracções musculares.

O cálcio e o ferro competem pelo mesmo lugar de absorção e por essa razão deve-se evitar consumir suas fontes juntas."

Duas receitas

"Um aperitivo ou lanchinho saudável para gestantes e crianças. Rico em proteína, ácido fólico, magnésio, ferro e muitos outros nutrientes que são importantes para esses estágios de vida"

GRÃO DE BICO CROCANTE

INGREDIENTES

3 chávenas de grão de bico

5 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal marinho

1 colher de chá de páprica picante

1 colher de chá de caril em pó

1 colher de chá de mostarda moída

MODO DE PREPARO:

Deixe o grão-de-bico de molho de 8 a 12 horas, após, escorra e cozinhe em uma panela com água e com a tampa fechada por 20 minutos. Aqueça o forno a 200ºC. Escorra o grão-de-bico cozido e reserve, misture ao grão-de-bico o azeite, o sal marinho, a paprica, o caril e a mostarda moída sempre misturando bem após adicionar cada ingrediente. Coloque em uma assadeira que de para espalhar o grão-de-bico e coloque no forno a 200ºC por 30 minutos mexendo eventualmente para que doure por igual.



"Para bebês acima de anos ou crianças levarem de lanche para a escola ou para passeios. Uma delicia e pratico de fazer."

BOLO DE BANANA SEM FARINHA

Ingredientes:

3 chávenas (chá) de aveia em flocos finos

½ chávenas (chá) de uva passa

4 bananas nanicas (pequenas) bem maduras

4 ovos

½ chávena (chá) de óleo

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo: bata no liquidificador as bananas, os ovos, o óleo, e a uva passa, coloque numa tigela o restante dos ingredientes e misture até homogeneizar. Asse em forno médio por aproximadamente 40 minutos, ou até dourar. Depois de assado, pode ser decorado com canela. Caso queira o bolo mais cremoso, acrescente mais banana.