As sessões duram 45 minutos e os voluntários (quase) só têm de assistir a filmes de conteúdo explícito ou românticos. O Centro de Sexualidade Humana faz 10 anos

Quando o participante entra naquela sala descaracterizada de 35 metros quadrados, e a porta se fecha, o contacto com o exterior faz-se através de um intercomunicador. A sessão dura em média 45 minutos; pode chegar a 1h. A única coisa que precisa de fazer é sentar-se numa cadeira, com uma almofada de corpo inteiro, e olhar para o ecrã onde vão passar excertos de filmes românticos ou de sexo explícito de dois a três minutos.



Não é uma experiência recreativa, é mesmo ciência. Trata-se do único laboratório português onde se fazem estudos regulares sobre sexo, o Sex Lab, situado na sala 046 da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.



A funcionar desde 2008 já terão passado por ali mais de 400 pessoas, garante o seu coordenador Pedro Nobre – que também é, desde o ano passado, o presidente da Associação Mundial para a Saúde Sexual. Desde então, os procedimentos não mudaram muito: antes de entrarem no estudo, os participantes assinam um documento de consentimento informado e os investigadores explicam-lhes o que se vai passar, assim como o funcionamento dos aparelhos que têm de colocar nos órgãos genitais (e que avaliam a resposta da excitação fisiológica). Eles põem um elástico com sensores na base do pénis; elas, um dispositivo semelhante a um tampão.



Mas há instrumentos novos, como as duas câmaras térmicas, uma para a zona facial e outra para os genitais, que permitem estudar as regiões do corpo envolvidas na excitação sexual.



