Radiohead abriram as portas ao seu museu online

Os Radiohead disponibilizaram um gigante "arquivo público" online onde os fãs podem ouvir canções que não estavam até aqui disponíveis nos canais de streaming comuns, ver vídeos inéditos e ler e-mails e peças de arte antigamente desconhecidos. "O radiohead.com sempre foi irritantemente pouco informativo e imprevisível. Tornámo-lo agora, previsivelmente, incrivelmente informativo", escreveu a banda.Entre as novidades disponibilizadas estão o EP Drill, de 1992, a canção "I Want None of This" da compilação Help!: A Day in the Life de 2005.O site não tem publicidade (nem nos vídeos) e todas as semanas um dos membros da banda (Thom Yorke, Johnny Greenwood, Colin Greenwood, Phil Selway e Ed O'Brien) servirá de curador do material da banda.Entrentanto, vá explorando o catálogo disponibilizado (e não se queça de tirar o seu cartão de biblioteca Radiohead)!