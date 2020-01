Alceu Valença com orquestra

O brasileiro Alceu Valença está de volta a Portugal para dois concertos inéditos com a Orquestra Ouro Preto, uma orquestra clássica de 20 músicos, sob o título Valencianas II.Trata-se da continuação da bem-sucedida parceria entre o cantor, poeta e compositor Alceu Valenca, o maestro Rodrigo Toffolo e o encenador Paulo Rogério Lage, que antes criaram junto o espetáculo Valencianas, um sucesso nos palcos do Brasil inteiro, sempre com datas esgotadas, revisto e melhorado através da presença das ladeiras (grupos musicais de cortejo carnavalesco) de Olinda (Pernambuco) e Ouro Preto (Minas Gerais).

"Alceu é um ícone da música popular brasileira por sua eterna ousadia e, ao mesmo tempo, contemporaneidade. Por isso acreditamos que depois de cinco anos, estava na hora de, mais uma vez, associar os ritmos do sertão e o folk da guitarra elétrica de Alceu à música de concerto impregnada de versatilidade da Orquestra Ouro Preto", conta o maestro Rodrigo Toffolo a propósito de Valencianas II, lembrando que a parceria entre a música de concerto e a música popular brasileira surpreendeu até os seus produtores, que não esperavam que, ao longo dos cinco anos de digressão do projeto, vissem esgotar tantos teatros.



Aliás, o sucesso foi além dos teatros. Com a gravação do CD e DVD Valencianas I, Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto tiveram o trabalho elogiado pela crítica e receberam o prestigiado Prémio da Música Brasileira, em 2015, como melhor disco de MPB, categoria de maior prestígio da tradicional premiação.





No repertório novo, os inúmeros sucessos que ficaram de fora do primeiro espetáculo deixaram margem para que fosse árdua a tarefa de selecionar as canções que fariam parte desta segunda edição. O maestro Rodrigo Toffolo revela algumas: Dia Branco, Solidão, Tesoura do Desejo, Taxi Lunar e Pelas Ruas que Andei.



"Mais uma vez, o que queremos é proporcionar um encontro inesquecível entre a música de concerto e a música de Alceu Valença, com Valencianas II. Uma forma não só de homenagear este mestre da MPB, bem como a brasilidade que a obra de Alceu nos remete", conclui Rodrigo Toffolo.

Os concertos são segunda e terça, 20 e 21 de janeiro, na Casa da Música (Porto) e no Casino Estoril, com bilhetes de €22,50 a €30.