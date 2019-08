ePaper ou encontre-o nas bancas a 13 de agosto de 2019.

O enclave fica a 20 minutos de Lisboa. A poucos metros dos majestosos portões verdes, a cancela vermelha e branca estabelece o limite: a partir daí, nada se vê para dentro, à exceção de verde – muito verde. E placas da mesma cor a sinalizarem os arruamentos por lotes, numerados de 1 a 94, daquele que é considerado o mais luxuoso e exclusivo condomínio privado de Portugal: a Quinta Patiño, em Alcoitão.É uma redoma de alta segurança – e as elites agradecem. Porque ali está concentrada uma boa fatia do PIB, a par de apelidos sonantes (Saviotti, Champalimaud, Simões de Almeida, etc.), arguidos (João Rendeiro e Paulo Lalanda e Castro) e endividados à banca (Nuno Vasconcellos, ex-patrão da Ongoing que já não vive lá mas visita a mãe).A propriedade de 47 hectares sempre atraiu milionários: a começar pelo boliviano Antenor Patiño, que ali deu o "Baile do Século", a 6 de setembro de 1968. À semelhança da envolvente do palácio que pertenceu ao fundador, os jardins estão impecavelmente tratados e a maioria das mansões conta com piscina privativa (as mais contemporâneas ao estilo de infinity pool).