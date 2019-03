Autoridade Tributária identificou 868 novas pessoas com mais de 750 mil euros de rendimentos, mais de 5 milhões em património ou com relação "jurídica ou económica" com estes cidadãos.

Há um ano, a Unidade dos Grandes Contribuintes (UGC) da administração fiscal reforçou os poderes de fiscalização aos cidadãos com mais rendimento e património, o que levou os inspetores tributários a descobrir mais pessoas com fortuna e pagamentos voluntários de IRS em falta. Segundo o Público, os inspetores tributários cruzaram informação e identificaram, em poucos meses, mais de 800 novos grandes contribuintes - por fortunas, transferências para contas em paraísos fiscais ou por estarem casados com quem já está sob vigilância da UGC.



Às 758 pessoas já acompanhadas por este serviço central da Autoridade Tributária e Aduaneira, poderão juntar-se 868 novos contribuintes - o que levaria a lista a aumentar para mais de 1600 pessoas.



De acordo com o jornal, a UGC concluiu que as 868 pessoas preenchem pelo menos um dos critérios para a fiscalização: ter mais de 750 mil euros de rendimento ou mais de cinco milhões de euros de património, manifestações de fortuna que demonstrem estes valores ou ter uma "relação jurídica ou económica" com quem recebe estes valores.



Os inspetores cruzaram várias fontes de informação externa e interna para descobrir estes contribuintes. Após consultarem as bases da dados da Autoridade Tributária e Aduaneira, identificaram mais de 188 pessoas com rendimentos acima dos 750 mil euros, entre 2015 e 2017. O fisco identificou ainda 64 novos contribuintes pela notoriedade e manifestações de fortuna, 55 com património acima de cinco milhões de euros e cinco com transferências para offshores acima de cinco milhões e euros.



758 contribuintes devem 3,4 milhões de euros

Os 758 contribuintes já acompanhados pela UGC devem, segundo o jornal, 3,4 milhões de euros em impostos - uma média de 23,4 mil euros em cada caso.





A taxa média efetiva de IRS aplicada a estes contribuintes rondou os 39% quando se deveria aplicar a taxa de 48%, por ser o patamar de rendimento mais alto, mais a taxa adicional de solidariedade.